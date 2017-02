Les notes de Saint-Étienne

Une première mi-temps étonnamment réussie, une seconde bien moins convaincante, mais trois buts encaissés : malgré leur bonne volonté, les Verts ont manqué d'expérience et de talent pour pouvoir faire mieux.

Manchester United

Pogba (6,5) : On a tellement parlé de la famille Pogba qu’on a oublié de rappeler l’essentiel concernant Florentin : son replacement au poste de latéral gauche est une réussite. Et ça, c’est encore plus surprenant que les 120 millions déboursés pour son frangin. Remplacé par Berić, dont le retour sur un terrain fait plaisir.

Par Florian Cadu

Connaissant très bien Zlatan, il lui avait demandé de le laisser déjeuner en paix. Rien à faire : demain, il abandonnera son journal du matin qui lui rappellera les mauvaises nouvelles. Il gardera pour lui ce que lui inspire le monde. «» , se répétera-t-il. Pendant ce temps-là, Ibra prendra son café en riant. Stephan Eicher.Saignant et au point. Ne s'est pas fait bouffer comme un vulgaire steak Malcuit. Aurait cependant pu prendre plus de risques dans son couloir.Aussi à l'aise que le plus mysogine des mecs devant une femme. Un peu lourd, donc. Plus TTC que KTC.Loïc est né à la mauvaise époque. Il le sait. Lui rêvait de grandes épopées européennes à la coloration aussi verte que son cœur. Il devra se contenter d’un seizième de finale de C3 à la teinture rouge sang. Et son organe cardiaque souffre, tant son propriétaire aurait mérité mieux que cette sale défaite.Le glaçon que tu sors du frigo avant la soirée et que tu oublies totalement : solide au début, manquant de consistance au fur et à mesure du temps, avant de disparaître totalement.Spécialiste du battage, du vibrofonçage, du vérinage, de l'arrachage et du coffrage, l’entreprise Pajot va peut-être devoir mettre la clé sous la porte. Pourtant, les clients sont contents. Mais la loi du marché est trop sévère avec les petites boîtes locales. A laissé sa place à, qui a laissé filer Rashford sur le deuxième après avoir failli donné une passe décisive à Old Trafford. Failli.N’a rien montré de son esprit lustianien ce soir. Et quand on s’appelle Jorgi, impossible d’être bon sur un terrain. Suppléé par, qui a failli marquer à Old Trafford. Failli.» Content d'être là, il a tenté sa chance dès qu'il pouvait. Sans réussite.Non, un Kévin ne peut pas briller face à Manchester. Impossible. Mais un Kévin peut tout de même être bon dans un match européen. Enfin, seulement pendant 45 minutes.Il avait prévenu : Hamouma était ravi de tomber sur United et voulait kiffer sa soirée. Trop enthousiaste, le bonhomme a avalé tout ce qu’il pouvait dès le début de la fête sans réfléchir. Résultat : du bon temps, puis le trou noir.: Quoi ? Le match avait lieu en Angleterre