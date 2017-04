Les notes de Saint-Étienne

Dur, dur d'être un bébé. Venu avec une charnière centrale bis, Sainté repart avec quatre buts dans la besace et un gros coup au moral. Un conseil pour Léo Lacroix : qu'il planque la cassette de son match...

Pierre-Gabriel (5) : Un patronyme doublement christique qui aurait eu toute sa place dans une Un patronyme doublement christique qui aurait eu toute sa place dans une équipe 100% Jésus , surtout en plein week-end pascal. Mais à défaut de ressusciter la défense stéphanoise, il aura fait montre de quelques jolis coups de reins pas très catholiques.

Il a cette tête d’un Vin Diesel qui aurait loupé un virage avec Paul Walker, et on l’imagine bien répéter «» pendant deux heures. Un vrai Gardien de la Galaxie, sauf que ce soir c’était trou noir devant lui.On ne refera pas le coup de Lacroix et la bannière, et pourtant il le mérite. À la rue tout au long du match, il a mangé les accélérations de Thauvin comme les biberons de lait qu'il devait s'enfiler à la naissance pour faire une taille pareille. Lacroix-Rouge.Certaines chopent un César pour le rôle d’une chanteuse qui chante faux, d’autres un Gérard pour le rôle d’un footballeur qui défend mal. Kévin Théophile-Catherine Frot,Marguerite.» Remplacé par, qui ne suscite pas un commentaire plus pertinent.Un téléfilm français sur le service public. Voilà un type qu’on est tellement habitués à voir à la télé le dimanche soir que les annonceurs ne regardent plus vraiment la qualité du programme. Ça joue latéral, ça gueule quelques fois, mais ça n’a pas le même sourire qu’en début de carrière. Une femme de loi, comme Natacha Amal et Ingrid Chauvin. Remplacé parqui avait la frite.Le seul qui a donné quelques frissons sur transversales en première période, avant de se dégonfler comme son équipe en seconde. Air Jordan. Attendez qu'il soit dans un bon jour, et vous Veretout ce qu'il est capable de faire.Le sourire figé, le jean bleu repassé, son étoile de shérif bien accrochée au veston en peau de vache, le foulard ajusté autour du cou, mais aucun geste décisif. Il aura traversé le match comme le fantôme de Woody dans, et on comprend d’un coup pourquoi Andy lui a préféré Buzz l’Éclair.On savait qu’il était au générique, pourtant il était invisible à l’écran. Christophe Galtier s’est même demandé si cela valait le coup d’envoyer huit hommes pour le sauver et en a conclu que non. Il faut Saivet le soldat Henri.: Difficile de faire quoi que ce soit sans écoper d’un ballon exploitable. Il y aurait bien eu ce penalty non sifflé - on ne sait pas pourquoi - en début de match, qui restera un mystère de plus pour Inspecteur Berić.Séduisant lorsqu'on le sort du frigo, remuant dans la graisse de la poêle chaude, mais rapidement cramé lorsqu'on ne garde pas l'œil dessus. Kévin Bacon. Remplacé parqui n'a décidément que le prénom de commun avec Dembélé.