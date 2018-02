Les notes de PSG-OM (anti-Parisiens)

Un Rolando de gala, un Zambo Anguissa de folie et surtout, le seul vrai bon brésilien sur la pelouse : Luiz Gustavo, contre un gardien qui plonge pour rien, un capitaine qui se paye Njie et un mec qui a peur de Paga. Ça donne un joli bulletin de notes.

Zambo Anguissa (7) : John Zambo. Une machine de guerre. Le meilleur Phocéen.

Mbappé (8) : Il y a eu Sangoku en tribunes et une Tortue géniale sur la pelouse. Plus facile de déborder Sakai que Ramos, en même temps. Et, en attendant, malgré son rendez-vous avec Emmanuel Macron, ça bombarde toujours en Syrie. Peut mieux faire, Kylian. Remplacé par Di María (6,5), qui a compris qu’il chaufferait le banc lors de l’élimination au match retour face à Madrid.

Pas sûr que Neymar soit trois fois champion du monde, lui.Le respect des anciens est important en équipe de France . Normal donc, de souffrir quand, dans l’équipe d’en face, il y a celui qu’on va éjecter du onze.Même la bouée de Pamela n’aura pas suffi à sauver Rolando de la noyade.Un CSC, un jaune, une main, une passe ratée, une passe en touche, une occasion de but, un sourire, une mystification par Cavani, des tacles loupés et des relances sans sérénité. Le match le plus complet réalisé par un joueur sur la pelouse du Parc des Princes ce soir.Pour une fois, à Paris, les Japonais n’étaient pas uniquement en tribunes à prendre des photos. Un guerrier. Remplacé par(non noté), qui a voulu rappeler à Mathieu Debuchy que le futur latéral droit de l’équipe de France , c’était lui.Discret ce soir, car il avait honte d’être brésilien. Et pas à cause de Rolando Il a enfin répondu à peu près présent dans un grand événement. Et sans pomper Orelsan.Inspiré par la reprise de, il a essayé de «» , mais il a plutôt fini sur le banc. Remplacé par, populaire selon Claude François. Et c’est Valère Germain qui le dit.À quoi reconnaît-on le meilleur joueur du championnat ? Il est muselé contre la meilleure équipe du championnat. César du meilleurpour son rôle du mec coincé entre deux rocs pendant bien trop longtemps. James Franco dans. Remplacé parcomme son QI x le nombre de petits ponts calés n’importe comment moins sa balayette sur Marquinhos + ses courses dans le vide. Cameroun 1, Brésil 0. C’est parti pour la Coupe du monde.Que se passe t-il quand on exagère les plongeons sur chaque frappe, même les plus molles ? On se fait une frayeur en fin de match. Enfin une frayeur. Un plaisir aux supporters du PSG Un jour, le Parc des Princes lui fera un tifo avec la tronche de Mister Satan. Le seul mec de l’équipe qui n’a aucun pouvoir.Un capitaine pouvait-il tomber plus bas que sur le banc un soir de huitième de finale de Ligue des champions au Santiago Bernabé u ? Oui : il peut célébrer un sauvetage à 3-0 sur une frappe écrasée de Clinton Njie Il a mangé Germain. Il ne reste plus que le Paris Saint-.Si vous vous êtes demandé pourquoi son tibia ne s’est pas cassé sous le pied d’Ocampos, la réponse est sur son visage de plus en plus ridé. Dani se transforme en « La Chose » , desJamais facile d’évoluer face à son club de cœur. Remplacé par, qui ne pouvait pas manquer l’occasion de disputer un match avec autant de semelles en retard. Des nouvelles de Benoît Pedretti Remplacer Robert par Giovanni. Soulagé par, heureux d’avoir pu se frotter à Bouna Sarr dans un avant-goût de demi-finale de Coupe du monde.Normalement, Zambo respecte Adrienne un peu plus que ça.Il était prêt à tout : prendre des coups, jouer contre Rolando , faire des passes à Kurzawa, mais il avait peur de l’interview de Paga. Une entorse pour remédier à ça. Et un strap pour continuer à simuler contre Madrid.Un Matador contre une vachette nommée Rolando . À défaut de gagner la Ligue des champions, Paris a ses chances pour