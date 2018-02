Les notes de PSG-OM (anti-Marseillais)

3-0, c'est le tarif pour un PSG de gala, contre des Marseillais aussi clairs qu'un pastis Rue de Lappe.

Neymar (8,5) : Il fait croire que la gastro va l'empêcher de mettre une claque à l'OM, et il s'invite comme le prince qu'il est pour distribuer les gifles. En prendre quelques-unes, aussi. Quelques-unes de trop... Sorti sur civière dans un silence de cathédrale. Il fait croire que la gastro va l'empêcher de mettre une claque à l'OM, et il s'invite comme le prince qu'il est pour distribuer les gifles. En prendre quelques-unes, aussi. Quelques-unes de trop... Sorti sur civière dans un silence de cathédrale.

Rolando (75) : En reprenant du bout du pied l’offrande de Neymar, Rolando a perpétué la longue tradition des lusophones du PSG. En reprenant du bout du pied l’offrande de Neymar, Rolando a perpétué la longue tradition des lusophones du PSG.

"Gne gne gne Thauvin futur Ballon d’or"#PSGOM pic.twitter.com/btrv2zzN9S — Tom jr (@Tom10_psg) 25 février 2018

Si le tifo d'entrée des joueurs était une dédicace à, Alphonse s'est transformé en gardien du temple pour jouer avec les sept boules. En vérité, il en avait même onze en face de lui.Le bois de Boulogne s'est vidé, ce dimanche. Normal, la clientèle est venu admirer ce qu'il se faisait de mieux en matière de plan à trois ou quatre. Il suffisait juste de compter les victimes autour du Brésilien.Le boss de la mafia du Parc. «» Ce soir,bouge l'OM et ne se chie pas dessus. C'est ça, gros !Le Tonton du Parc.Sans faire d'étincelles, Layvin a fait dignement son travail et en retire un bénéfice logique en fin de journée, comme n'importe quel être humain qui charbonne. Que Dieu le punisse d'être comme les autres.Il n'y a qu'un seul cœur qui bat dans le corps de Lass , et il se situe dans le 20arrondissement de la capitale, à Belleville. Pour le reste, le briscard a réussi sa brocante du dimanche : il a volé le sablier aux marchands de sable venus du 13. Remplacé par, pour un footing avant de reprendre tranquillou la semaine.Ici c'est Paris ? Non, ici c'est Versailles. Et autant le dire tout de suite, le Rabiot Soleil a fait valoir son droit de cuissage comme il se doit face aux jeunes pucelles venues de la province. Le Duc est vivant, vive le Duc !La douceur d'un après-midi au Parc du Luxembourg en plein mois d'août. Quand il n'y a plus personne en ville et que l'on peut s'étendre à souhait sur la pelouse. Le soliste. Remplacé par, Paris libéré.Dans Bondy, il y a « bond » . Et des bonds, Kyky en a tellement fait dans tous les sens que la défense marseillaise s'est vite demandé si elle ne donnait pas son corps avant son nom. IAM Kylian Mbappé. Remplacé par, gargouille de Notre-Dame.Paris est la ville du romantisme, et elle aime encore son buteur pour la 161fois. Le plus beau berger depuis Michel . «Faites bouillir de l'eau dans une casserole et plongez-y les tomates quelques secondes. Préparez une saumure en mélangeant vingt grammes de pieds carrés en défense centrale pour un litre de hanches broyées chez les latéraux. Déposez les tomates dans les bocaux. Versez la saumure jusqu'à deux centimètres du rebord. C’est prêt, vous n’avez plus qu’à dévorer la tomate Pelé !Météo France avait prévenu : une vague de grand froid arrive sur la France. Quand, en plus, Hiroki s’expose aux courants d’air de Neymar , Sakai grave. Il paraît que son suppléant,, rêve de la Coupe du monde. Ce sera devant la télé, bonhomme.Apparement, la journée shopping avec Pamela sur les grands boulevards a été trop éprouvante pour garder de l'énergie face au. Adil rame tant bien que mal avec le boulet qui lui sert de partenaire en défense centrale.C’est un homme de gauche, il a un sourire Colgate et s’exprime facilement aux micros. Après la soirée cauchemardesque qu’il a vécue, soyons optimistes, Jordan peut toujours envoyer son CV à Gérard Miller pour devenir le prochain présentateur du JT de Le Média.Lui, le joueur qui manque au PSG ? Au bar du Barrio Latino, pour préparer des caïpi à Neymar , à la rigueur, mais sûrement pas comme milieu défensif.La dernière fois que l’OM a gagné au Parc des Princes, ça paraît tellement loin... Presque l’époque où le prénom André-Frank était à la mode. C’était en 2010, Zambo Anguissa avait quatorze ans, trois poils au menton et des croix dans son carnet de correspondance.Incapable d’assumer la pression d’une grande scène digne de ce nom, il envoie des talonnades en touche. Flo’Titov, un mauvais comique.Encore moins crédible que Lucas Barres dans la série. Son meilleur geste ? Incontestablement, le coup de pied qu’il a foutu dans la banquette quand Rudi Garcia l’a remplacé par, son joueur de triangle.» Outre régler ses problèmes de français, Dimitri devrait sérieusement envisager de réfléchir avant de se prendre une fessée.Pas un radis à se mettre sous la dent en attaque. La misère totale. C’était Valère Germinal. Remplacé par, la Bête humaine qui fout des croche-pattes et provoque des bastons.