Les notes de Paris

Neymar par-ci, Neymar par-là... Neymar bah oui. Le Brésilien a été étincelant pour sa première au Parc, terminant son match avec deux buts, deux passes décisives et deux poteaux. Autour de lui, ses coéquipiers se sont contentés de jouer au foot. C'était largement suffisant.

Neymar (9,5) : Il a aimanté les ballons, il a distribué de l'amour, il a marqué, il a rendu hommage à un mec avec qui il a joué six minutes, il a fait marquer, il a provoqué un péno sur son nom, il a inscrit le nom de Kurzawa au panneau d'affichage, il a nettoyé la surface de réparation, il a remotté la pelouse après le match et il a éteint la lumière du Parc en partant. En résumé, Junior compte bien être l'employé du mois dès le début de son CDD. La période d'essai, très peu pour lui.

Deuxième frappe cadrée du championnat et premier but encaissé. Alphonse s'est assis, il a cagué et c'est un ballon qui en est sorti. Quant à fermer la porte, c'est pas son genre. Alphonse Brown.Devant, il a servi d'échangeur pour orienter les ballons sur Neymar . Derrière, il a mangé un grand pont sur le but de Gradel. Au milieu, il a tapé son footing sur sa bande d'arrêt d'urgence. Manquait plus que le maillot jaune pour en faire un parfait agent de la SANEF, jusqu'à ce ciseau complètement dingue qui rappelle que la chance aime les débutants.Titularisé pour se dégourdir les jambes, Presnel a mangé Delort comme un vulgaire Messi sur sa première opportunité, avant d'assurer tranquillement le job. Next.Le capitaine de la Seleçao s'est essayé à la frappe, mais elle a filé au-dessus. Alors il a fait ce qu'il fait le mieux : mettre la tête. Dommage, c'était dans les buts de son Areola pas sûr.Dans la grande lignée des latéraux brésilien capables d'être numéro 10 dans 80 % des équipes mondiales, Dani a assuré offensivement. Il a même poussé le vice en se libérant du marquage de Gradel sur l'ouverture du score. Et quand il s'est fait engueuler par Areola, il n'a eu besoin que d'un mot pour le faire taire : Neymar Un match dans un fauteuil pour la Motte en sentinelle. Quelques interventions bien senties, des orientations sans en avoir l'air et un taquet sur Gradel. La cruauté tranquille du quotidien lui a suffi contre Toulouse, puis il est sorti pour Pastore (7), s'est assis et s'est converti au pastorisme.Le Roi Soleil. Sur sa première frappe, il a vu Neymar faire revenir lela Matuidi charo sur la pelouse. Alors il a pris soin de montrer qui est le nouveau patron du milieu de terrain parisien. Et la réponse est aussi limpide que les passes qu'il distille : c'est le fiston.Dans un match plutôt fade, un carton rouge sévère est venu y mettre un peu de piment. Reste que le service n'est pas au niveau du standing de l'Italien, qui attend probablement de s'attaquer à des plats un peu plus relevés.La fille un peu moche qui fait quelques efforts puis lâche l'affaire en réalisant que sa copine est plus beaucoup plus bonne que la plus bonne de ses copines. Remplacé par Draxler (non noté), passé faire hallo.Plutôt discret, il a marqué sur une frappe magnifique mais il a été signalé hors-jeu à tort. Puis il a frappé très fort, mais sur Lafont. Alors M. Delerue lui a offert un petit penalty pour que ce dimanche ne soit pas triste comme un jour sans but du Cav'. Remplacé par Celso (non noté), passé faire Lo.