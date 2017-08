Les notes de Paris

Jamais facile un premier contrôle dans son nouveau collège. Pourtant, en copiant un peu sur Edinson Cavani et en comptant sur ses facilités, Neymar a chopé une bonne note. De manière plus globale, le PSG s'est bien comporté, notamment offensivement.

Cavani (7,5) : Si vous vous demandiez si un type possède encore le forfait SFR Millenium en France, eh bien vous avez la réponse. Edinson enchaîne les appels gratuits et, le pire, c'est qu'il conclut souvent. Nouveau contact dans son répertoire, Neymar va vite devenir son meilleur pote. Avec deux buts et deux passes décisives en deux parties, Edinson est encore bien parti pour fermer des bouches cette saison.

Comme quoi, faire un match à deux balles n'est pas toujours négatif. Il suffit juste de bien les négocier.Habitués de crêpes Suzette, les Guingampais ont perdu la tête et la raison pour la première fois de la saison à cause de Dani et pas grâce à Briand. Menaçant comme Trejo en phases offensives, sympa comme Boon avec ses adversaires, le Brésilien a encore régalé.Comme quoi, il peut faire un bon match avec laUne tête, une barre et, plus globalement, une bonne soirée dont il ne se souviendra pas trop. On appelle ça se mettre une mine.Dans 183 pays, on s'est demandé ce que ce type faisait là. Donald Trump.Un panda dans un zoo. Toujours un moment où il fait un truc mignon, toujours un moment où il lâche son bambou pour courir un peu, mais au fond, on a un peu de peine pour lui.Mi-génie, mi-flemmard. Des caviars, des tacles à la jugulaire, des passes ratées et parfois un peu moins d'envie. Un étudiant qui claque son budget en Jack Daniels et mange des coquillettes. Remplacé parvenu glisser son petit pont hebdomadaire.Cette année, Adrien n'aura ni besoin de sa mère, ni besoin d'un coup d'État pour devenir l'empereur du milieu de terrain du PSG . Remplacé parqui devrait, lui, avoir besoin d'un bon transfert pour voir le Mondial 2018 sereinement.Pour sa première fois, tout le monde était prêt à faire semblant de s'enthousiasmer. Finalement, le seul qui a simulé aujourd'hui, c'est Ángel Di María. Une première touche de balle épatante, du rythme, de l'activité, une passe décisive et même un premier but. Le dépucelage le plus réussi depuis celui de votre pote qui vous a menti quand vous étiez ado.Certes, il a pondu quelques classiques. Mais plus le temps passe, plus ses grandes prestations semblent lointaines et plus ses adeptes semblent rares. Di Maríah Carey.