Les notes de Paris

Encore dans le ventre de sa maternelle quand les Bleus ont gagné la Coupe du monde 1998, Kylian Mbappé a rattrapé le temps perdu en s’offrant deux passes décisives, les reins d’Alaba et une standing ovation.

Mbappé (8,5) : En 1998, un certain Ronaldo s’était amusé en finale de Coupe UEFA sur cette même pelouse. Ouais, il y a un peu du R9 dans Mbappé même s’il n’était pas né lors de la démonstration du Brésilien en finale de C3. Surtout, comme Tijani Babangida dans les premiers Winning Eleven, il affiche 99 en vitesse et accélération et ça s’est vu. Il a déposé « Alex » Süle comme un vulgaire coureur de la ONCE dans le dur et ce qu’il a fait à David Alaba sur le troisième sera forcément puni par le fair-play financier. Il termine la soirée avec deux passes décisives. Pépouze. Remplacé par Di María.

Par Mathieu Faure

» hurlait le Parc des Princes pour rendre hommage au chef des Enfants perdus. Perdu, c’est ce qu’il semble être parfois sur les ballons aériens, mais c’est sa légère seule faute de goût de la soirée. Pour le reste, il a tout sorti. Absolument tout. Et jusqu’au bout. Sans doute son match référence au PSG . Contre le Bayern . Alors qu’il était attendu. Rien que ça.Semaine parfaite pour le Brésilien qui a retrouvé son chien et le chemin des filets en Ligue des champions.Dans les airs, au sol, de la cuisse, des lèvres, du genou, du bassin, du front, de son casque Skullcandy, le capitaine parisien a tout dégagé, notamment sur sa ligne quand Areola était parti aux champignons. Bonhomme dans un match de poule qui ne compte pas vraiment, mais bonhomme quand même.Avec Thiago Silva , ils se sont refilé la patate chaude Lewandowski, et comme son capitaine, il a gobé tous les rebonds du Bayern (plus de 40 centres dans le jeu côté bavarois) tout en soignant sa relance.Aprèset» , Layvin s’est essayé à une nouvelle création du petit écran :. Kimmich a pris un abonnement à l’espace situé dans son dos.En le regardant jouer, on s’est souvenu d’une citation de: «» Remplacé par, la nouvelle sucrerie argentine de Paname à égalité avec le «» .Il a perdu autant de ballons en un soir que de points de vie dans les établissements de nuit parisien depuis 2013, mais il a su se réinventer. Privé de son précieux, il a passé son match à très bien défendre. Comme quoi, quand il veut... Remplacé par, Allemand qui a perdu le moins de ballons du match.La France connaissait Godefroy Amaury de Malefète, comte de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt, dit « le Hardi » , capitaine de Louis VI le Gros . Voici Adrien Rabiot , duc de Saint- Maurice dans le Val-de-Marne, dit « le Marquis » , capitaine de Marco « le petit gros » . Le premier tue son beau-père avec un carreau en le prenant pour «» , le second est en train de devenir l’unique raison de se laisser pousser les cheveux.Quand le Matador ira traîner ses jumelles d’ornithologue ailleurs, il faudra empailler son serre-tête au Parc des Princes. Le chasseur a encore fait mouche dans le Bouchonnois. Pour le reste, des courses, des replis, du pressing et des cheveux doux.Un caviar pour Daniel Alves pour s’ouvrir l’appétit, des contrôles orientés de cochon pour le plat principal et un but en guise de dessert. Même sans être génial, il est directement impliqué sur deux buts. Comme Mbappé, quand il part en contre-attaque, on ferme les yeux. Par respect pour l’adversaire.