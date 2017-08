Les notes de Nice

Alors qu'ils comptaient sur les exploits de Sneijder et Balotelli, les Aiglons n'ont vu que l'envie de Saint-Maximin. Pas suffisant pour venir à bout de Napolitains bien supérieurs, évidemment.

Saint-Maximin (7) : Certains l’appellent énigmatiquement Certains l’appellent énigmatiquement le « pigeon voyageur » . Dans l’histoire, il n’y a qu’un pigeon, et il s’appelle Monaco. Car vendre un tel joueur à son rival niçois n'est pas franchement une affaire. Coup de rein + vitesse + détermination X technique.

Selon Wikipedia (et tous les dictionnaires en ligne), il renvoie à quelque chose de fondamental. D’essentiel. De capital. Après 23 boulettes lors des trois dernières rencontres, on avait déjà la preuve que ces sites sont mensongers. Mais le fait qu'il relance systématiquement au sol alors que son équipe avait besoin de gagner des mètres le confirme. Une très bonne parade pour le reste.Un style néo-classique, en apparence confortable quand on l’utilise, moyennement agréable à regarder et classé à droite. Sauf qu'Insigne a cassé son prix. La Maison Souquet. Victor Hugo, ressentant la menace, a certainement écrit ces quelques mots pour Nice . En même temps, quand il y a un trio Insigne-Mertens-Callejón devant toi...Ne devrait pas trop s’en prendre à Lilian Thuram , vu tout ce que ce dernier aurait à lui apprendre : un défenseur doit bien défendre, mais peut aussi marquer un doublé lors des grandes rencontres. Séduisant par ailleurs. Karine Le Charmand.Déjà qu’il montrait quelques limites lors des gros rendez-vous, alors s’il doit utiliser son mauvais pied... Paradoxalement, plus utile offensivement que derrière. Pas mauvais, mais pas encore au niveau Ligue des champions. Christophe disputera donc la C3. Qui lui ressemble bien, finalement.Serait d’ores et déjà dans l’avion direction Barcelone. Contrat français remplipour lui. Plus qu’à signer le bail catalan, désormais. Le seul joueur éliminé de la C1 qui pourra quand même y participer cette saison.Savez-vous que l’auteur de la blague de l’été est l’œuvre d’un Adrien ? Son homonyme a donc essayé de s'en inspirer, mais n’a fait rire personne. Tout aussi énervant que l’original, en revanche. Remplacé par, auteur d'une frappe sur la barre et qu'on aurait aimé voir bien plus tôt.Pas vu. Pas envie de le voir. Comme les nouveaux Walt Disney. A laissé sa place à, Vincent à touffe. Lucien Favre a prévu deux voyages à l’étranger cette semaine : un à Milan pour retrouver la condition physique de son Hollandais, et l’autre en Turquie pour retrouver sa. Problème : ils ne sont pas forcément récupérables s'ils ont été perdus il y a trop longtemps.Les puristes le savent : pour réussir à battre les gros boss, Mario a besoin de Luigi. Sauf que Sneijder n’aime pas porter du vert. Et Balotelli ne supporte pas la moustache. Dès lors, pas la peine d'essayer. N'est-ce pas Balo ? Suppléé par, rien à voir avec Gago.