Les notes de Nice

Une première mi-temps pour marquer deux buts contre le cours du jeu, une seconde pour en encaisser deux tout en restant cohérent. Un Nice schizophrène s'est déplacé au Parc.

9

Nice

Cyprien (7) : Pendant une demi-heure, il était le seul à aérer un peu le jeu niçois. Puis il lui a offert un bon bol d'air en inscrivant le premier but sur coup franc direct de Nice cette saison. Il aurait pu envoyer le grand frais avant de fermer la boutique, mais sa frappe a fui le cadre.

Il a commencé sa première période par un double arrêt énorme, la seconde en encaissant un but de Cavani. Ce qui est resté constant, ce sont ses sorties moisies. Du bon Yoan sur sa ligne, loin de Claudia dans son jeu.Un match qui avait tout d'une galère pour une première à ce poste, mais le latéral n'a pas sombré. Si les relances étaient compliquées, il est resté présent jusqu'aux dernières minutes. Arnaud Souquet ferme, moussaillon.Le pote de Thiago Silva a dansé collé-serré avec Cavani ce soir. Il a coupé énormément d'approches, mais dès que Cavani a réussi à se décaler, l'attaquant a conclu. Puis il l'a doublé quand Cardinale lui a mis une patate chaude. Au moins, il n'en a pas pris sept.Commencer un match entre Di María et Aurier par un carton jaune peut augurer une rencontre difficile. Il s'en est finalement aussi bien sorti que ses ballons : parfois dangereusement, mais souvent avec talent.S'il obtient le coup franc décisif, il est apparu moins offensif qu'à son habitude en première période, sans être pour autant la sécurité sociale derrière. Plus en vue devant en seconde. Dommage, c'était derrière qu'il fallait tenir.Il s'est fait bouffer par Aurier pendant 45 minutes, sans conséquences. Mais sur sa seule opportunité, il a envoyé un centre parfait pour Pléa. Malheureusement pour lui, Aurier en a fait autant avant qu'il soit sorti, remplacé par(49). Qui a continué à courir après Aurier.Il a eu du mal à fermer son couloir avec son compère Dalbert, n'a pas mieux réussi à faire le lien entre ses arrières et ses avants. Remplacé par(90), passé faire coucou.Jean Michaël s'est essayé au pressing, mais ça allait un peu vite pour lui. Quand il se met à la création en revanche, c'est toujours bon. Un joueur qui devrait toujours avoir plus de ballons à jouer, quoi qu'il arrive.Pas emmerdé avec le travail défensif en première période, il n'a pas fait une différence marquante devant. Même quand il s'est embrouillé avec Matuidi, l'étincelle n'est pas venue. Un pétard mouillé.Peu de ballons à négocier, mais des gros duels à encaisser : Pléa aurait pu vivre une mauvaise soirée parisienne. Mais il ne lui a fallu qu'une opportunité pour enrhumer Marquinhos Thiago Silva et Areola. Remplacé par(75), qui s'est offert un petit footing au Parc, tranquillement.