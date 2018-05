Les notes de Nice

Courageux et impliqués, les Niçois s’inclinent au Vélodrome malgré l’ouverture du score de Mario Balotelli.

Balotelli (6,5) : Logique de le voir à son aise dans un match opposant Marseille à Nice, deux villes portuaires reliant la Corse avec les traversées des ferries. Mario Figatelli. Remplacé par Le Bihan en fin de match.

: Il a multiplié les arrêts devant Florian Thauvin en première période avant de se faire tromper par Dimitri Payet en seconde période pendant qu’il contemplait le compte Instagram de Charlotte Pirroni.: Trop facilement effacé dans son couloir par Payet sur le but de Germain, il a pris la volée d’Amavi en pleine poire. Une soirée difficile qui donne vite envie de rentrer à la maison, enfiler ses claquettes-souquettes.: Une première mi-temps tranquille comme un, avant de passer pour unsur le but de Payet. S’il termine les matchs sur les rotules, il pourra toujours rentrer à Nice en Marlon Cotillard.de Dante s’appelle en réalité Clinton Njie : Contenir Florian Thauvin et Bouna Sarr dans son couloir gauche, la tâche ne s’annonçait pas des plus aisées. Mais Maxime a plutôt bien fait le job jusqu’à l’entrée de Clinton Njie qui l’a fait passer pour un centenaire. Robert Marchand.: S’embrouiller avec Balotelli pour un coup franc, c’est bien, le raconter dans un podcast sur Youtube, c’est non.: De l’intensité, du pressing, une frappe contrée pleine de suspense qui aurait pu tromper Mandanda. Mais Jean-Michaël n’est pas la meilleure Séri du moment.: Nul ne sait s’il avait marché dans une crotte de chien dans les couloirs du Vélodrome, mais il a passé le match à essuyer sa semelle sur les chevilles marseillaises.: Des dribbles plein de douceur mais peu de différences créées. De quoi rester sur sa faim. Kinder Maximin. Remplacé parqui a tenté de barboter dans le grand bassem.: Il a dû se coltiner Luiz Gustavo et Grégory Sertic sur son dos pendant toute la rencontre et aurait clairement préféré échanger les deux Marseillais avec Adèle Exarchopoulos. Pléa Seydoux.