Les notes de Nantes

Les Nantais y ont cru jusqu'à la dernière minute, et se sont fait manger bêtement sur le dernier corner. Dommage, leur rugosité et la complaisance de l'arbitre ont failli leur permettre de réussir leur braquage.

Dubois (7) : Il a envie de jouer la Ligue des champions l'année prochaine avec l'OL, alors autant couler le navire marseillais dès maintenant. Ce gros malin d'Aulas connaît ses classiques et a trouvé son cheval de Troie. Et dans L'Iliade, il est construit avec quoi le cheval ? Ben avec du bois. Comme Léo.

A dû gérer pas mal de ballons aériens, merci à son double mètre. En revanche, il fait moins le fanfaron quand il doit choisir un lit chez Ikea. «» Ben non.Il pourrait mettre un quintuplé, trouver un remède contre le cancer, réconcilier les frères Gallagher, ficeler une réforme des retraites qui satisfasse tout le monde et trouver l'Atlantide, personne ne le prendrait au sérieux à cause de sa coiffure. Quel gâchis.Son grand coup dans les côtes de Rolando méritait sans aucun doute un péno, mais il était protégé par Antony Gautier. La fameuse mafia des chauves, celle qui a permis à Vin Diesel de signer pour 39et à Vincent Lagaf' de retrouver du boulot. A rééquilibré la balance en étant lui aussi victime d'une erreur d'arbitrage sur le but de Thauvin.A débarqué sur la pelouse avec un plâtre pourlingue comme un ado qui s'est vautré en skateboard, et a failli se casser l'autre poignet en faisant une main dans sa surface. À part ça, il a stoppé net les actions marseillaises et a filé sous la douche avec un sac poubelle autour du bras pour ne pas mouiller son plâtre.A démarré doucement, puis est monté en puissance peu à peu. René Keirin, mais qui n'avait plus beaucoup de jus pour le sprint final.On l'a vu, puis on l'a plus vu, puis on l'a vu, puis on l'a plus vu. Andrei Girophare, remplacé parqui a éclairé les trois dernières minutes.Le genre d'homme avec qui on a très envie de partir en guerre. Si Donald et Kim appuient sur le bouton rouge, la population du 44 devrait s'en sortir sans trop de soucis.On l'a beaucoup vu cavaler au centre du terrain pour lancer des contres ou remonter des ballons. Il y a une passe décisive à la clé, mais aussi quelques derniers gestes ratés. Résultat des courses, Valentin va ronger son frein comme les autres Nantais.Il a la gueule de Sanka dans, et a terminé blessé à la mi-temps avec une poche de glace sur le genou. «» Remplacé par(4,5), pilote de bobsleigh balbutiant.La tête pleine de bonnes idées, mais pas toujours assez de talent pour les mettre en application. Léonard de Vinci dans le corps de Jar Jar Binks.