Les notes de Montpellier

Solides comme à leur habitude, les Montpelliérains ont bien failli jouer un mauvais tour aux Marseillais. Roussillon a été très bon. Le Languedoc aussi.

22

Roussillon (7) : « Oui, Jérôme, c'est moi, non je n'ai pas changé, je joue toujours à Montpellier. » Et c'est bien dommage, car il pourrait s'éclater dans une équipe légèrement plus offensive. » Et c'est bien dommage, car il pourrait s'éclater dans une équipe légèrement plus offensive.

Par Kevin Charnay

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Parti du bon côté sur le penalty de Thauvin, et surtout une détente incroyable pour empêcher Germain d'inscrire son premier but en Ligue 1. Lecomte est bon.Ce soir, sur le terrain, le meilleur joueur formé à Grenoble et qui évolue dans le couloir droit n'était peut-être pas Florian Thauvin . Mais bien Ruben Aguilar , toujours aussi solide.Sanctionné par un penalty pour une faute un peu sévère, Nordi a prouvé qu'il avait un énorme potentiel, mais sa naïveté a été sanctionnée. Dur, dur d'être un bébé.Il ne fait plus trop parler de lui depuis quelques années, mais est toujours au rendez-vous pour briller, à n'importe quel prix, lorsqu'on braque à nouveau les caméras sur lui. Paris Hilton.» Fabien Onteniente l'avait annoncé dès 2006, et comme souvent, il en a un peu trop fait. Remplacé peu après l'heure de jeu par, pas inquiété et pas inquiétant.Jeune, prometteur, et déjà très important dans le dispositif montpelliérain, il manque encore un petit quelque chose à Skhiri pour réellement faire la différence. Mais bon, «» .Têtu et un peu idiot dans sa manière de vouloir constamment chercher le combat avec Luiz Gustavo , un joueur incontestablement supérieur à lui dans ce registre. Paul l'âne.Le petit trapu dans lesqui se sert de ses fesses pour protéger la balle dans les coins. Sauf que le terrain est plus grand à onze. Remplacé paren toute fin de match, histoire de faire figuration.Sevré de ballons, il n'a pas hésité à envoyer la sauce bolognaise dès qu'il en eu l'occasion. Giovanni Rana. Blessé et remplacé pardès la mi-temps, qui a cru à nouveau être le héros de son équipe. Mais le corps arbitral en a décidé autrement.Un vrai mauvais garçon. Il a commencé par faire valser Aymen Abdennour , puis s'est volatilisé et n'a plus jamais donné de nouvelles. Pas très gentleman.