Les notes de Monaco

Emmené par un incroyable Bernardo Silva et un Thomas Lemar plus élégant que jamais, l'AS Monaco a encore marché sur l'OM. Et tant pis si Danijel Subasic s'ennuie dans ses buts.

0

Par Swann Borsellino

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Monégasques n’ont peut-être pas beaucoup de supporters, mais Danijel lui, il va à tous les matchs et en plus il a toujours la meilleure place pour voir son équipe marquer des buts. Bon ok, il n’a pas de siège pour s’asseoir, mais il a déjà vu son équipe marquer 60 buts en L1. En étant payé, évidemment.Comme quoi, on peut mettre des doublés au Vélodrome et ne pas avoir sa photo dans le trombinoscope de Canal+. Pour qu’ils se rappelent de lui l’année prochaine, il a profité de la gauche marseillaise, plus surimi que caviar, pour s’amuser un peu.La dernière fois qu’il avait autant frotté des culs, c’était en Erasmus. Manque de pot, ce soir, c’était celui de Gomis.La touche humaine de l’AS Monaco . C’est cool de la part de Jardim d’aligner un mec un peu fébrile, ça donne de l’espoir aux adversaires.Un contre complètement fou qui rappelle qu’à une époque dorée, en 2001, une Sidibé partageait un relai brillant avec Muriel Hurtis, Frédérique Bangué et Sylviane Felix. Omniprésent offensivement, il a quand même eu du mal à gérer la doublette Sakai-Thauvin.Comme le rappeur de Brooklyn, FAB est sous-côté. Ce qui ne l’empêche pas d’être l’un des meilleur du game.Au royaume d’Ibrahima, Tiémoué a montré ce qu’il avait dans les cannes. Empereur du milieu, le natif de Paris s’est fait plaisir avec une belle victoire au Véldrome. Ca valait bien un 7,5. Plus précisément un 7,5014 pour l’homme du sud de la capitale.Oui, Bernardo est un serviteur muet. Pas le premier à la ramener, toujours au service du collectif, le petit portugais ne le signe pas à la pointe de ses crampons, pourtant il est bien l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1., gros.Lemar (8) :, Thomas n’aurait pas le droit d’avoir ce pied gauche divin. Si Cabella écoute Jul, Lemar écoute Kendrick. Et ça se voit.Son ancien marseillais de père était en tribunes, il n’avait visiblement pas envie de l’embarrasser en mettant son grain de sel dans la démonstration monégasque.Un but de plus vers la Chine