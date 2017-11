Les notes de Monaco

Falcao a marqué un but. Les autres ont perdu : des points et leur dignité.

Par Florian Cadu et Matthieu Pécot

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

a bu la tasse, comme tous ses camarades de navire. Subas’hic !il n'y est pour rien, ce genre de soirée n'est plus de son âge. Mais le résultat est là et il fait mal : HémoRaggi.il a dormi et quand on l’a réveillé, il a tendu le pied pour ouvrir le score pour Leipzig. Il est arrivé en France avec « Blackenbauer » comme surnom. Difficile à assumer face à une équipe allemande. Disons qu’il a retenu du Kaiser le côté bras cassé.Cette semaine, Mouloud Achour demandera à un défenseur polonais de 29 ans ce que ça fait de vivre en colocation avec un copain somnambule. Oooooh Glik ! Benjamin Mendy a le genou déglingué, des béquilles, mais aussi le sourire. Son successeur n’a rien de ça.Le Paris Saint-Germain affrontera le Celtic Glasgow demain soir. Sans Fabinho , l'homme le plus faible du monde au bras de fer. Il va falloir réviser ses classiques du cinéma :est ce que l'on appelle la base.Que faire devant un Naby Keita aussi énorme ? Rien, à part se faire tout petit. Mission accomplie !Ronnie avait les dents abîmées mais un peu de ballon. Rony n'a même pas les dents bousillées. Alors inutile de perdre son temps à se pencher sur le reste.champion d'Europe en 2016. Mais pas en 2018.Keita a marqué un super but ce soir. Un enchaînement propre, un plat du pied qui a trompé le gardien adverse. On parle là de Naby Keita, le milieu de terrain de Leipzig. L’attaquant de Monaco , lui, a confirmé qu’il était resté à Rome et qu'il avait envoyé son fantôme en Principauté.« Capitaine abandonné » est une chanson de 1985 interprétée par Gold. Single extrait de l'album éponyme de 1986, « Capitaine abandonné » a atteint la première place du Top 50 plusieurs semaines, à partir de février 1986 et s'est vendu à 657 000 exemplaires. Ce morceau rend hommage aux grands sportifs et aux aventuriers.