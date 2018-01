Les notes de Monaco

Emmenée par un Fabinho de gala, l'AS Monaco repart avec un bon point du Vélodrome. Djibril Sidibé a claqué deux passes décisives. En jouant à gauche. Oui, monsieur.

Fabinho (7,5) : « C’est un joueur que les personnes normales ne regardent pas, narre Keita Baldé. Mais quelqu'un qui connaît le football dira qu'il est magnifique. » Le toucher de balle, la classe et la vision du jeu de Fabrice Santoro. L’autre Fabulous Fab’. , narre Keita Baldé.» Le toucher de balle, la classe et la vision du jeu de Fabrice Santoro. L’autre Fabulous Fab’.

Impuissant sur les têtes à bout portant de Rami et Germain, le gardien monégasque a eu l'occasion d'explorer deux fois ses filets. Le stage dedans les calanques de Marseille est recommandé par tous les professionnels de la plongée.OK, Thauvin lui a marché dessus au sens propre (sur la main, en début de match) comme au figuré. Mais les plus belles sapes du Dijb' ont aussi des trous. Deux passes décisives au compteur pour l'international tricolore. Au top du hip hop.Ancien Monégasque ou pas, quand il s’agit d'assommer Lucas Ocampos , le gaillard est sans pitié. Un Polonais à la dent dure. Kamil Grillz.Battu dans les airs par Rami, il est le principal responsable de l’égalisation marseillaise à 1-1. Ce soir, il ne rejouait pas le clip de, mais un autre classique de Michael Jackson :. Son but de la tête refusé à tort ?Obligé de multiplier les fautes sur Payet, le latéral droit a bu la tasse à tribord. Il a fini la soirée complètement saoulé. Almamy Suze.Ingvar Kamprad, le fondateur d'IKEA, est mort ce dimanche à l'âge de 91 ans. En attendant de refaire le mobilier du salon avec les produits de l'enseigne suédoise, difficile pour le Belge de meubler son match quand Fabinho s'occupe de tout à ses côtés.Il a 31 ans, mais toujours la même tronche et la caisse de ses vingt ans. Mout-ninho.Un super coup franc déposé sur la tête de Jemerson ? Hors jeu. Une magnifique frappe qui partait en lucarne ? Mandanda détourne et Ghezzal doit céder sa place dans la foulée, blessé. Éjaculateur précoce, suppléé par(69), impuissant, pendant vingt minutes.Le Sénégalais a ouvert le score d'un joli piqué après avoir transpercé l'axe marseillais. Un poison pour la défense olympienne. Le Baldé casse-pied.Retenu en cage toute la rencontre, lea bouclé son troisième match sans poser sa griffe et semble mal en point en ce moment. On l'a même vu en sang à cause d'un braconnier nommé Rolando . Brigitte Bardot est sur le coup.