Les notes de Monaco

Insuffisants derrière, limités devant, les Monégasques ont donné le bâton pour se faire battre par Porto. Une vilaine habitude.

Benaglio (6) : De l'autre côté du terrain, il y avait 166 matchs et trois titres en Ligue des Champions. Pour le Suisse, il n'y a eu qu'un double arrêt de folie et trois buts encaissés. Définitivement, porter un prénom espagnol n'a jamais suffit à avoir la classe.

Ou comment un Benjam' blessé peut-être plusqu'un Jorge bien frais. Non, vraiment pas pratique.http://www.sofoot.com/mendy-absent-face-a-donetsk-448329.htmlSe relever d'un coup dans les dents pour un Polonais : simple. Suivre Aboubakar à la course : basique ? Il reste un petit mois à Kamilsan pour peaufiner sa réception de Caen , le 21 octobre. Parce que ce soir, c'était surtout Glik Glik pschitt.Le fils de Jemer a tenté de tenir la baraque, mais il a fini par lâcher l'affaire pour poser son cul dans le canapé et observer les Portugais tripler la mise. Homerson.Il a cavalé, il a tout essayé, et il est rentré avec une valise. Un touriste à Monaco Hugo TSR a prévenu : tant qu'il sera là, il évitera le sort des Twin Towers. Fabien ASM , lui, s'est effondré. Un carton jaune pâle en première période, un flow sans saveur ensuite, ce soir, petit Fab' a vacillé.Il y a six ans, il remporté la Ligue Europa avec le FC Porto . En 2017, il a tenté de rendre jalouse son ex en s'affichant en public avec sa nouvelle gonzesse. Sauf que l'ex est déjà passé à autre chose. Fille de joao.Après s'être gavé de réserves, il a vécu au ralenti pour ne pas brûler ses réserves : Lemarmotte s'est abstenu de ronger son côté gauche et s'est fait envoyer à l'hibernation par une feinte de Brahimi. Remplacé par Rony Lopes (63e), qui a rendu hommage à ses anciens partenaires lillois en ne réussissant pas grand-chose.D'abord efficace pour verrouiller son territoire, distributeur de bonheur avec son bras droit Sidibé, l'ancien Lyonnais a ensuite baissé le nez. Ghezzal Pacino, petit parrain remplacé par Baldé (74e), ovni encore effrayé par les spots de Louis-II.Au début, il n'était pas mauvais, mais un peu court. À mesure que l'heure tournait, il est resté limité et ses actions étaient de plus en plus brouillonnes. Un verre de Diakhabibine, à moitié plein avant d'être à moitié vide et remplacé par Carillo (46e, note : 4), qui n'a même pas réussi à toucher un poteau.L'oeil du tigre était prêt à mettre K.O. tous les combattants se dressant sur son passage. Malheureusement, deux coups sur l'arcade lui ont brouillé la vue et il est s'est fait mettre à l'amende par Clubber « Marcano » Lang. Vite, la revanche !