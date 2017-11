Les notes de Monaco

L'ASM s'en sort bien en ne prenant que 2-1. Vu le scenario du match, l'addition aurait pu être bien pu salée et l'absence d'esprit de révolte des Monégasques était plutôt inquiétant ce soir.

Glik (6,5) : Orelsan est formel : « Les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. » Un constat qui vaut aussi pour la ganache de Kamil Glik. Heureusement pour l'ASM, le Polonais a les bases et a sauvé la baraque à de nombreuses reprises.

Sapé en jaune, cuirasse solide, mais a quand même coulé avec son équipage. Le fameuxA déjà réservé sa place dans la prochaine vidéo «» dans le rôle de celui qui se fait plier. On espère qu'il a bien fait attention à sourire, à être filmé de son meilleur profil, et qu'il en a profité pour faire un coucou à la. Sorti pour, gentil figurant.A mis en ligne le nouvel épisode du grand feuilleton «» Spoiler alert ! Sinon, des grandes courses droites et quelques pions gobés ça-et-là. Car aux échecs, on ne joue jamais sans la tour(é).Il a gardé un semblant de dignité en se faisant salement secouer par les vagues parisiennes. Comme ces gars qui survivent à un tsunami, mais avec quelques organes vitaux bousillés.Balbutiant, pas toujours cohérent, incapable de se débrouiller seul. Jorge W. Bush aux Guignols de l'Info.En avril 1961, Youri Gagarine partait faire un tour 250 kilomètres au dessus de la surface terrestre. En novembre 2017, Youri Tielemans a fait le chemin inverse et est allé se planquer 250 kilomètres en dessous. Remplacé par, pas non plus stratosphérique.Flemmard, mais malin. A profité du fait que Mbappé était marabouté ce soir pour lui faire dévier son coup-franc dans le but d'Areola.Petit Fabien croit surement qu'il a encore une chance de signer au PSG , alors il a tout fait pour ne pas froisser les employés de la boîte de ses rêves. Serait allé voir Emery à la fin du match pour échanger ces quelques mots : «: Ce weekend, un tigre échappé d'un cirque a été tué à coups de fusil en plein Paris. En deuil pour son congénère, Falcao n'avait pas le coeur à jouer au foot ce soir.: De vagues tentatives pour planter ses crocs dans la défense parisienne, avant de terminer en poussière comme les autres. Le Baldé vampires. A laisséet ses canines limées jouer les dernières minutes.