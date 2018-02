Les notes de Monaco

Menés 2-0, puis réduits à dix juste après avoir recollé, les Monégasques ont su trouver les ressources nécessaires pour s'imposer, notamment grâce à un bloc solide et au duo Lopes-Jovetić.

79

Lopes (7,5) : Dans la guerre des Lopes, il ne s'est pas démonté, est revenu à la charge, jusqu'à avoir le dernier mot. « Mange tes morts. »

Par Kevin Charnay

Une vieille dame surprise par le verglas, qui finit par chuter et se briser le col du fémur. Tatie Danijel. Remplacé pardès la 13minute, aussi précieux qu'un Omar Moins flamboyant que d'habitude, mais encore plus solide. Ou comment un jeune romantique se transforme en cœur de pierre.Un peu rouillé lorsqu'il faut vite se retourner, vieux briscard lorsqu'il s'agit de tamponner les adversaires, et plein d'expérience lorsqu'il obtient le penalty. Kamilancien.On trouvait la défense centrale monégasque moins hermétique que la saison dernière, notamment à cause de lui. Voilà une seconde période qui nous rappelle que ce n'est pas non plus n'importe qui.» Si le génie, c'est une détermination sans faille et une rage de vaincre et de ne jamais lâcher, alors oui.On a failli y avoir droit, mais on attend toujours ses fameuses patates de loin qui semblaient être sa marque de fabrique. En attendant, on a le droit à un milieu récupérateur prometteur et généreux qui monte en puissance. Et c'est déjà pas mal.Leader technique dans les matchs où il faut apporter le feu offensivement, premier rempart imprenable dans ceux où il s'agit de faire le dos rond. Un caméléon.Un petit mec plus trop à la mode, qui peut nous faire ronchonner, mais qui peut aussi rappeler des bons souvenirs parce qu'il a quand même joué dans. João Benguigui.Du feu dans les jambes lorsqu'il s'agit de remettre son équipe sur les rails, des cendres dans la tête pour se faire expulser bêtement avant la mi-temps en découpant Ferland Mendy . Baldé pompiers.Un rapport qualité-prix à défier toute concurrence. Un match tout moisi dans le contenu, une sortie sur blessure, un penalty inscrit en deux temps. Remplacé avant l'heure de jeu par, qu'on verrait bien provoquer des gens en duel en les giflant élégamment avec un gant. Sa meilleure prestation sous le maillot monégasque.