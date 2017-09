Les notes de Monaco

Apathiques et peu inspirés dans le jeu, les Monégasques s'en tirent très bien grâce à l'égalisation rapide de Youri Tielemans. Déjà ça.

94

Tielemans (6) : Positionné plus haut que d'habitude, il a semblé un peu perdu sur le terrain avant de se ressaisir et de sauver son match ainsi que celui de son équipe. Le petit arbre tout musclé qui cache la forêt.

Tout doux et inoffensif dans le domaine aérien, il reste tout de même un prédateur aux dents acérées dans les moments importants. Le même Diego que dansPour renforcer le côté droit et pallier les éventuels oublis offensifs de Sidibé, Jardim a décidé d'aligner un deuxième Sidibé. Résulat : deux fois plus d'apport offensif, et deux fois plus de trous d'air, aussi.Les chandelles, c'est marrant cinq minutes lors d'une panne de courant, mais on préfère quand même quand l'électricité revient. Et puis Glik n'a rien d'un romantique.Il est encore en train de se demander s'il ne devrait pas attaquer Emil Forsberg sur ce déboulé côté gauche du Suédois. Trop tard. Jorge est frais. Jorge est doux. Mais Jorge n'est vraiment pas pratique.Il faudrait peut-être le prévenir que le mercato estival est terminé. Ça ne sert plus à rien de faire la tronche. Tu vas rester à Monaco petit Fabien, compris ?» Exemple : João Moutinho ce soir qui, en vrai jusqu'au-boutiste, s'est laissé traverser par absolument tout.On a de plus en plus la sensation qu'il est arrivé au bout de sa potentielle progression. La glace rhum-raisin, le seul cornet monégasque que personne n'a voulu dévorer cet été. Remplacé parpour les dix dernières minutes, venu louper ses coups de pied arrêtés pour se fondre dans le moule.Aprèset. Ça fait moins rêver, mais l'histoire d'amour qui s'est nouée instantanément entre Adama Diakhaby et Dayot Upamecano était tout aussi belle. Le Monégasque a passé le match à courir très vite pour se précipiter dans les bras du défenseur de Leipzig. Mignon. Remplacé parà un quart d'heure du terme, qui a plus montré en deux accélérations que tous ses coéquipiers en un match.Une formidable capacité à se faire oublier. Trop, même. Parce que ses coéquipiers et les spectateurs ont également fini par oublier qu'il était sur le terrain. Remplacé paren fin de match, histoire de chasser un but sur un malentendu.