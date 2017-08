Les notes de Monaco

Un score de tennis, et plusieurs cogneurs qui ont smashé sur les Marseillais. La soirée monégasque a vite tourné au festival et Monaco repart avec la performance de cette quatrième journée.

102

https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk

Falcao (8) : Trois tirs, deux cadrés, deux buts. Les sixième et septième en quatre matchs de Ligue 1 cette saison. Plus destructeur avec un ballon que le roi des Marcheurs blancs avec un javelot. Et comme Falcao voulait être à l'heure pour le dernier épisode de la saison de GOT, il a laissé Carillo gérer le dernier quart d'heure.

Par Alexandre Doskov

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Attentif même quand il n'y avait pas de vrai danger, a dû intervenir à quelques reprises, une surveillance qui a connu une faille malgré tout. Un vigile de supermarché.Parfois juste en première mi-temps, s'est chauffé dans le deuxième acte. Le principe duexpliqué aux nuls. Remplacé par, entré pour le tour d'honneur.Il court derrière, il court devant, il marque en deux minutes, il défend en allant plus vite que tout le monde. Glik Glik, avec les attaquants marseillais qui se sont relayés dans le rôle du Coyote.Sympathique, utile et décomplexé. Jemeni Cricket. Sauf que le truc bizarre sur sa tête, ce n'est pas un haut de forme jaune et bleu, mais ses cheveux.Pour réussir à Monaco en s'appelant Jorge , il vaut mieux s'appeler Mendes. Tant pis pour le défenseur brésilien qui n'a négocié ni bons transferts ni bons ballons.Discret, pas directement impliqué sur les six buts, mais un boulot de l'ombre pas négligeable. En même temps, il faut bien que quelqu'un joue le rôle du type en retrait quand le reste de la bande a envie de flamber. Et finalement, le casino a quand même sauté.Bien en rythme et efficace, le petit Fabien profite des derniers jours d'un été où on aura énormément parlé de lui. Desfabinho. Et en bonus, «» a même repris du service sur le deuxième penalty.Hyper à l'aise quand il avance sur le terrain, précis, technique, virevoltant. Mais quelques fois brouillon devant le but. Comme un élève qui passe toute la terminale à 17 de moyenne, puis qui chope son bac avec 13/20.A fait la misère à tous les Marseillais qu'il a croisés. La grosse misère, la vraie, celle qui tache fort. À croire qu'il aimerait bien changer le L de son nom pour un N.Une gentille heure de jeu couronnée par une belle activité et un but. A même eu l'honneur de parler à Paganelli à la mi-temps. Remplacé par, arrivé quand Monaco était déjà en orbite. Sans doute son côté Youri Gagarine.