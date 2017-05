Les notes de Monaco

L'homme qui a offert la victoire à Monaco est un homme depuis moins de quatre mois. Merci qui ? Merci Kylian.

Mbappé (8) : Les patates bio pour bouffer autre chose que de la Mousseline, le beurre du Poitou pour éviter le fade Président, le sel de l’île de Ré pour l’arôme. Les ingrédients sont prêts, plus que la recette de l’expérience pour s'offrir un festin. Ah, il la connaît déjà ?

On ne le voit pas pendant la majeure partie de la rencontre. On croit donc qu'il va se montrer en fin de match avec succès et gestes décisifs. Loupé. Loin du Super Sub(ašić).Il était censé faire le taf de Sidibé, absent pour blessure. Autant dire qu’il a assuré, puisqu'il a géré offensivement tout en se montrant plus sûr défensivement. Attention Djib’, c’est souvent comme ça qu’on perd sa place au profit d’une jeune pousse.Tu vois ton pote pompier, le seul à ne pas s’exciter quand l’alarme à incendie de la maison de vacances se met à vriller alors que tout le monde est saoul ? Bah c’est Kamil. Jamais peur du feu et toujours prêt à rassurer ses collègues quand la situation s’en fait sentir.Tu vois ton pote régulièrement beurré, qui a l’habitude de démarrer un petit incendie dans la cuisine de la maison de vacances pour que l’alarme se mette à vriller ? Bah c’est Jemerson . Celui qui met l’ambiance et ne voit pas de mal à relancer la soirée.Il était censé faire le taf de Mendy, absent pour blessure. Autant dire qu’on ne le voyait pas soutenir la comparaison. En même temps, avec des jambes plus lourdes de dix ans et une technique de débutant, difficile de se mettre au niveau. Faux : Andrea a transformé ses points faibles en atout, usant de longues balles pour éloigner le danger, et s’est même offert une superbe passe décisive en prenant tout son temps. On préfère ne retenir que ça de sa performance. José Mourinho est heureux : avec son penalty manqué, le Brésilien coûte le même prix qu’avant la partie. N’empêche qu’il a encore fait plus que le boulot. À un but de Fabulous Fab.Il était censé faire le taf de Bakayoko, absent pour suspension. Autant dire qu’il a eu du mal à soutenir la comparaison. En même temps, avec huit années de plus et dix kilos de moins, difficile de tenir la comparaison. Alors le cerveau du Portugais a pris le relais et a permis à l’organisme de s’adapter tranquillement au rythme fou que ses pattes ne pouvaient suivre. Krang des, mais sans le robot et la méchanceté qui l’accompagnent.En latin, Silva signifie bois ou forêt. Mais peut aussi être synonyme de matière. Bernardo Silva a mixé le tout pour emprunter la photosynthèse de l’arbre et l’inclure dans son corps matériel. Voilà pourquoi il est devenu un être de lumière. Kamoulox ! Remplacé par, entré pour manger sa biscotte.Une bonne gueule, une démarche séduisante, mais trop frêle pour ne pas devenir une victime. A donc mangé pas mal de coups. Reste que ses choix, même mauvais, lui permettent de réussir dans ce qu’il fait. Thomas Vergara.La purée de votre grand-mère. Oui, celle constituée à 86 % de beurre et que vous n’avez plus vue pendant l’adolescence. Bien moins parfaite que dans vos souvenirs, mais toujours un plaisir à partager. Symbole de générosité. Suppléé par, cousin invité à la bouffe.