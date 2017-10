Les notes de Monaco

Une défense ultra fébrile et des recrues absolument pas à la hauteur : les matchs de C1 se suivent et se ressemblent pour l'ASM. Au point que Falcao et Lemar se sentent désormais bien seuls.

Falcao (6,5) : Après avoir truqué la fin de son match de sélection, le Colombien était de retour pour décider de l’issue de la rencontre de son club. Cette fois, il a essayé de le faire avec ses pieds et non avec sa bouche. C’est toujours plus joli. Et ça donne une fin de disette en LDC (409 minutes sans inscrire le moindre but) pour son treizième pion de la saison sur sa seizième frappe toutes compétitions confondues.

La imagen de las Eliminatorias es de @PasoaPaso: Falcao convenciendo uno x uno a los peruanos de arreglar el empate en el final del partido. pic.twitter.com/RBNuumoJFd — Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) 11 octobre 2017

Quelques sauts de félin, mais loin de présenter une assurance de lion. Il lui faut encore beaucoup d'expérience pour se hisser en haut de la hiérarchie. «Comme d’habitude : une présence devant et des trous d’air derrière. Et comme l’adversité réclamait une plus grande rigueur que celle de Sidibé... Dommage.» Le vrai Kamil.Tout le contraire pour lui : peu de gros défauts en apparence, mais un manque flagrant de maturité pour faire parler ses qualités. De quoi le gronder.Comme d’habitude : une présence devant et des trous d’air derrière. Et comme l’adversité réclamait pas mal de concentration... Sidommage, Sidibile. Suppléé par, qui n'a pas eu de coup franc à se mettre sous la dent.Quand son équipe a le ballon et se met à l’aise offensivement, Monsieur ne rencontre aucun problème. Pas quand il doit courir après. Comme la plupart de ses coéquipiers. João Moutonho.Le Brésilien aime la Ligue des champions – il l'a d'ailleurs montré l'an dernier –, mais il veut la disputer avec une équipe qui peut la gagner. Et comme il était question de «» selon ses propres termes, le milieu n'a rien fait pour éviter le décès. En témoigne sa passivité sur le but encaissé. Le pompier qui ne tente même pas d'éteindre l’incendie alors que tout le monde craint l’intoxication.19 ans, du talent, mais transparent ce soir. Remplacé par, l'homme en forme de l' ASM qui débute sur le banc.Comme son prénom, Thomas est redevenu banal, classique, sans grande saveur ni inspiration géniale. Mais il reste une valeur sûre, qui plaît à tout le monde. Sauf aux défenseurs adverses qu'il provoque, et qui le lui rendent bien. Moyen plus sans charisme, quoi.Petit à petit, la recrue estivale de l’AS Monaco commence enfin à prouver son statut... sur deux ou trois minutes. Une passe décisive pour lui. Cet hiver, ça risque de Baldé pour les défenses. Sauf s'il continue de se montrer aussi maladroit devant les cages.