Les notes de Monaco

Clairement en dessous de la Juventus, les Monégasques sont tombés sur plus forts qu'eux et n'ont rien pu faire, à aucun moment. Et ce, malgré un Danijel Subašić des grands soirs.

AS Monaco

Subašić (7) : Avec ses longs membres, il a tout fait pour maintenir les siens à flot. « Suba, Suba, c'est lui, le Marsupilami. »

Encore une fois inattentif défensivement, il a en plus été loin d'apporter autant que d'habitude offensivement. Une demi-finale de C1, c'est peut-être un cran trop haut pour lui.Dans les sociétés tribales dites primitives, tout homme en état de se battre se doit de défendre son clan en cas d'attaque. Les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire peuvent être considérés comme les premiers guerriers de l'histoire. Andrea en est l'un des dignes héritiers.Une capacité incroyable à faire disparaître les ballons, les tibias et le genou d'Higuaín dès qu'on approche de sa zone d'influence. Kamil le Magicien, sans le sourire.Du tout et du n'importe quoi. Capable du meilleur comme du pire. Un écart de performance suivant les minutes aussi grand que celui entre ses deux yeux. Un requin-marteau.Il a dû remplacer Nabil Dirar en urgence, et on a bien vu qu'il jouait sur une jambe. Du talent, une volonté louable, mais toujours aussi insupportable dès qu'il perd le contrôle de ses nerfs. Benjamin Mandy, la méchante des. Remplacé juste avant l'heure de jeu, et surtout juste avant de prendre un rouge, par, qui est juste venu pour se prendre le coude de Mandžukić dans la tronche.Même si son jeu de passes est qualitatif, il s'est fait bouffer dans l'entrejeu. Il s'est couché devant les milieux turinois sans opposer la moindre résistance. Une fille de João.» Le seul joueur de champ monégasque qui a su élever réellement son niveau, même s'il arrive au bout de sa forme physique en cette fin de saison. Remplacé par, qui n'a pas eu un bon ballon à se mettre sous la dent.Parfois trop gourmand, il y est quand même allé de son petit but pour rappeler à tout le monde le phénomène qu'il pouvait devenir. En revanche, il est beaucoup trop gentil, au point d'étirer tous les joueurs de la Juve pris de crampes.Quand Bernardo Silva traverse un match comme un fantôme, c'est rare, et c'est de très mauvais augure pour l'AS Monaco Bernardo le muet, même s'il a réapparu l'espace d'un instant pour donner une passe décisive. Remplacé par, toujours pas remis de son difficile match aller.Jamais placé au même endroit, il s'est même montré peureux dans son approche des duels. Sganarelle Falcao.