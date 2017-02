Les notes de Monaco

Malgré la défaite, Monaco aura marqué trois fois à l’Etihad Stadium. De quoi envisager un match retour avec ambition vu la copie de ce soir, si Subašić se réveille. Il faudra faire sans Kamil Glik, et garder ce Falcao animal.

2k

AS Monaco

Youtube

Falcao (♥) : Magic Johnson devient le nouveau président d’honneur des Los Angeles Lakers ? Les romantiques du sport vont laisser cette nouvelle au second plan. Ce soir, la griffe du Tigre retrouve enfin la pleine lumière de l’Europe. Et même si la copie n’est pas parfaite, ça fait rugir de plaisir.

Par Antoine Donnarieix

: Peu mis à contribution, son rendement ce soir donne envie de lui coller une bonne gifle. Ou de l’obliger à devenir l’avocat de Mehdi Meklat, au choix. Bel hommage aux gardiens anglais, en tout cas.: Sané pas facile de se faire violenter pendant trois quarts d’heure. Alors quand il s’agit de défendre sur corner ensuite, on se retrouve dans les choux de Bruxelles. Oui, ceux qui puent.: Avant la rencontre, difficile de voir le hardeur le plus connu du Rocher comme autre chose que la jambe d’Achille de l’équipe. La réalité du terrain ne ment jamais : il s’est montré sobre et efficace dans sa mission, le tout avec classe.: Déçu par son avertissement précoce, le Polonais s’est ensuite pris une balle en pleine tête sans pouvoir la contrôler, pour être aux premières loges quand son gardien se troue. Le pote que tu connais, que t’apprécies pour sa bonhomie, mais avec lequel tu sais qu’il ne faut pas partir en vacances parce qu’il va laisser le gaz ouvert avant de quitter son appartement.: Si la France joue son prochain match amical contre le Luxembourg le 25 mars prochain, on sait déjà qui Didier Deschamps va titulariser sur son côté gauche. Parce que le latéral sort son pied gauche aussi bien qu’un gros calibre de banlieusard. Ici, c’est pas Monaco , c’est Benjamin.: Aux dernières nouvelles, Yaya Touré cherche encore à boucher les trous d’air de ce maudit grand pont. Il ne possède pas des vidéos desur internet à la pelle, n’utilise pas un pot de gel par jour et ne détient aucun Ballon d’or, mais ce joueur détient l’essentiel : le toucher et la sensualité. Remplacé par, par respect patriotique.: Fidèle à sa réputation, la ligne 2 du métro monégasque aura connu un trafic sans encombre, avec 9 trajets depuis sa Nation pour arriver à bon port. Colonel Fabien.: Placé en plein cœur d’un milieu où tous les coups sont permis, Tiémoué et son look de taulard voulaient replonger avec envie les mains dans les affaires louches. Finalement, son business est monté en flèche et les embrouilles sont revenues de plus belle, pour son plus grand bonheur. Le dernier Parisien.: Dans sa bulle en dehors du terrain, en ébullition sur le rectangle vert. C’était ce à quoi nous avait habitués Thomas ces derniers temps. Ce soir, mis à part Tottenham , la Premier League ne se souvient déjà plus de son nom.: Avec sa voix tout droit sortie d’un dessin animé, le diamant à polir pour les dix prochaines années de l’équipe de France était plus dans le rôle de Jerry que de Tom . Pour parvenir à le croquer un jour, il va falloir se lever de bonne heure. Et courir, beaucoup. Remplacé par, grillé en une seule course avec Stones.