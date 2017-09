Les notes de Marseille

Une heure et demie pour une feuille blanche. Déjà en grande difficulté avant la rentrée scolaire, l'OM s'est effondré pour son premier examen du mois de septembre. Sans inspiration, sans défense et sans fonds de jeu, la classe de Rudi Garcia fait peine à voir.

38

Évra (1) : Le vieux monsieur gênant du dimanche trop gentil avec ses invités. Michel Drucker.

Sanson (4) : Un but juste histoire de faire chier le monde à Mon Petit Gazon.

Par Swann Borsellino

Il a fait des aller-retours dans ses filets pour faire plaisir à des Bretons. Un pêcheur.Sa blessure ? Décollement de la rétine en observant ses partenaires de la défense. Remplacé par, moins bon que celui d'en face.Quelque part entre le lièvre et la tortue. Du genre à ne pas courir et à ne pas partir à point. Blessé sur le but du 3-0, il a été baptisé par Sarr tout au long de la première période. Au nom du père, du fils et du Saint Esprit. Aymen.À ce rythme-là, il faudra plus que la bouée de Pamela pour que l'OM évite le naufrage.Un rayon de soleil dans ce torrent de tristesse : on a retrouvé le tout petit Grégory.Comme Séri, il était certainement perturbé par les rumeurs qui l'envoient au Barça . Remplacé par, une simulation et puis s'en va.Une tartine de caviar pour Sanson. Le reste, il l'a visiblement mangé pendant la trêve.Le retour des dribbles inutiles, des centres loupés et des coups francs trop longs. À ce rythme-là, il file à Newcastle cet hiver.Apparemment, le ballon du match s'appelait Wilson. Seul au monde.