Les notes de l'OM

Patrice Évra en avait gros sur la patate et n'avait pas envie de « fermer sa gueule » . Un but, des pompes, des boules, et Marseille peut remercier son buteur providentiel. Puis quand on a Sanson, Lopez et Payet au milieu, comment ne pas proposer un jeu soyeux...

Évra (6) : Si l’on a cru un instant que Ricardo Pereira était attaquant, c’est sûrement parce que Tonton Pat’ était en face au volant de sa Renault Fuego. Après Maxwell la semaine dernière, il ne fait décidément pas bon avoir 35 ans dans le même couloir d’autoroute que la Lambo niçoise. En revanche, pour se permettre de faire des pompes après un but et de montrer qu'il en a une paire comme ça, il faut avoir un sacré passif. Jamais meilleur que dans l'adversité.

Par Théo Denmat

Solide sur sa ligne, impérial sur corner, il gagne du temps dans les dernières secondes... On l'a souvent critiqué cette saison, mais ce soir il a fait le taf. Et peut embrasser ses poteaux.Il a commencé son match par une tête très étrange au-dessus de ses cages après un lob sur Pelé, puis a eu le mérite de tenir la baraque face au quatuor offensif niçois. Un grand lutin avec une tête de méchant inoffensif. Finaud dansPlus discret que son compère de défense, il a même manqué de marquer contre son camp en première période avant d'être à la ramasse sur le but niçois. Pour faire le ménage dans la surface, ça reste toutefois toujours efficace. S'il était tennisman, on l'appellerait Rod Laveur.Très volontaire, mais pas sûr que Dalbert ait laissé passer un seul de ses centres côté droit : à chaque débordement, le type voyait sa frappe repoussée en corner. Un peu comme un bonhomme qui ferait un match de boxe avec des tout petits poings. Hiroki Balboa.Une machine à laver. Il récupère des ballons sales et les balance devant avec une propreté à faire disjoncter un lave-vaisselle Bosch. Il aurait même pu inscrire un but sans un Cardinale de haute volée, mais c'est le genre de prestation qui donne envie de lui susurrer «» . Véronique Sanson.Si Marseille a souffert dans l'entrejeu, c'est aussi de sa faute. Pas assez mobile, il s'est fait croquer techniquement par Eysseric et Belhanda comme une tartine de beurre au petit-déjeuner. William Leymergie.Quelle capacité d'organisation... Au jeu de savoir qui a gagné le plus de yards, il est très sûrement le grand gagnant. On l'a souvent vu rentrer sur son pied droit sans déclencher sa spéciale lucarne, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir créé du jeu. En bref, il a beaucoup joué, beaucoup tenté, et pas tant perdu que ça. Dimitri Vegas.Cantonné au marquage individuel sur Séri en première période, petit Maxime s'est progressivement mué en Mad Max pour délivrer une passe décisive à un type qui n'avait plus marqué depuis quatorze ans en Ligue 1. Remplacé par, qui a apporté beaucoup de percussion en fin de match.Comme le nombre de minutes qu’il a passées sur le terrain en bonne santé. Il aura simplement eu le temps de se faire cartonner par Balotelli avant d’exploser physiquement. Cocktail Moflotov’. Remplacé parà la 18, que l'on a parfois surpris à jouer en une touche de balle et sans en rajouter niveau passements de jambes, preuve qu'il progresse dans sa tête. Remplacé à son tour à la 88par, qui lui aura simplement permis de recevoir des câlins de tout le banc marseillais. Remplaçant remplacé, c'est dur.Emmanuel Macron peut enrôler Bafé comme ministre des Affaires étrangères, ce gars-là pourrait protéger l'Europe avec son boule.