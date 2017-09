Les notes de Marseille

Grâce à un quatuor offensif inspiré et un milieu de terrain renforcé, l'OM a livré sa prestation la plus convaincante de la saison. Enfin un peu de sérénité.

Thauvin (7,5) : « Oh, j'me présente Flotov. (Hey !) Undercover. (Hey !) Le ballon chauffe. (Hey !) Appelle-moi mister over. (Hey !) » Les semaines passent, et Flo est toujours le Marseillais qui possède le plus de flow. Remplacé par Sari dans les arrêts de jeu. Deux minutes de jeu pour un dépucelage, classique.

Mandanda - Sakai, Rolando , Rami, Amavi - Luis Gustavo, Anguissa - Thauvin (Sari 92), Payet, Ocampos (Sarr 77) - Njie (Germain 69Yohann Pelé est la doublure parfaite. Il assure, il ne se plaint jamais, et il accepte même de donner la recette de la potion magique à son concurrent pour réaliser des. Bien plus partageur que cet égoïste de Panoramix.Le dernier défenseur japonais qui a autant progressé en si peu d'épisodes, c'est Bruce Harper. Tellement attachant.La désunion de Rami est l'espérance des ennemis. Du coup, ce soir, les Toulousains se sont murés dans leur désespoir. Car Adil ne s'est jamais désuni et était bel et bien encore là pour prendre absolument tous les ballons de la tête.On a tendance à l'oublier, on se moque souvent de lui, mais il est toujours là sur les routes de France pour présenter le même spectacle inlassablement. Rolando Magdane.Il faudra informer ses coéquipiers que ce n'est plus la peine de jouer exclusivement à droite. Patrice Évra est sorti du onze et Amavi est prêt à courir autant que son confrère japonais.Le type de joueur qui n'a pas besoin d'être bon pour être utile à son équipe. Un peu comme la salade au restaurant. On ne sait pas trop à quoi elle sert, mais elle en devient presque indispensable.Quand il est arrivé à Marseille , on a bien expliqué à Louis Gustave que c'était la tradition de ne jamais refuser un petit jaune. Mais il croit toujours que l'on parle des cartons.Quand il joue au poste qui correspond à son numéro de maillot, il est quand même bien plus performant. Bon retour à vous, M. Payet.Ce soir, Lucas Ocampos a fait absolument tout ce dont il est spécialiste : il a tenté et raté un retourné acrobatique, il s'est empalé sur des défenseurs, il a couru partout et il a inscrit un but de merde. Le pote qu'on n'aime pas trop dans la cour de récré, mais qu'on aime finalement un peu parce qu'il a toujours des gâteaux. Remplacé parà un quart d'heure du terme, fan de passements de jambes.Disponible, volontaire et généreux dans les déplacements, c'est dommage qu'il soit si imprécis. Mais bon, comme avec cette paire de chaussettes offerte le soir de Noël, c'est l'intention qui compte. Remplacé par Germain à la 69minute, toujours impuissant en Ligue 1 cette saison.