Les notes de Marseille

Marseille n'avait visiblement pas assez de la vague frisquette qui souffle sur la France, alors Rudi Garcia a refroidi tout le monde en sortant ses meilleurs joueurs à l'heure de jeu. Joli concept.

Mandanda (6,5) Un niveau toujours égal dans l’excellence. L’anti-bitcoin. En plus, son sauvetage face à Pastore lui donne des airs de Gordon Banks.

Par Théo Denmat, au Parc des Princes

Si son nom de famille était censé lui conférer ce soir quelque avantage que ce soit, c’est loupé. L’Hiroki du sort.La vague de froid n’épargne personne, sauf ceux qui prennent le bouillon face à Di María.Le PSG avait Alex , l’OM a Abdennour. Un crâne glabre, un rapport poids/taille supérieur à 1, et une influence sur le jeu équivalente à rien. Sauf que l’un est un tank, l’autre est juste Abdelourd.Mauvaise réputation, dégaine approximative et marquage ample à la culotte : le Sarrouel était encore de sortie.Étant donné que c’est lui qui fait la pluie et le beau temps côté marseillais, faire sortir Luiz Bourgoin avant l’heure de jeu était clairement un aveu d’échec. Remplacé par, 18 ans, un K d’école.Probablement le meilleur joueur offensif marseillais en première période, positionné en 10, mais au marquage constant de Thiago Motta . Complètement muet en seconde, en revanche. Remplacé par, qui a marqué des points pour l’équipe de France en ne participant pas à ce match.Un poids plume au milieu de poids lourds. Beaucoup d’envie, mais peu d’impact.Ses rares inspirations ont plutôt ressemblé à des râles de souffrance, tandis que Sarr écopait des trous d’air. Flotov est passé à côté de son match, comme sa spéciale enroulée est passée à côté des cages de Trapp. Remplacé par, remuant tout comme il faut.Il râle, fait la tronche, lève les bras quand ça ne va pas et court surtout un peu moins qu’avant. Couplé à l'inefficacité de Njie, voilà typiquement le genre de match où il est inutile.Plus jeune, il était ce gamin qui courait les bras en arrière sous le préau pour faire comme Naruto. Du coup maintenant, devant le but, il se Kage dessus.