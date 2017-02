Les notes de Marseille

À l'image d'Évra à la rue et de Rod Fanni dont le but ne sauvera pas la prestation, l'OM a coulé ce dimanche soir sur la pelouse d'un Vélodrome pourtant en ébullition.

Vainqueur (5) : Si le ballon s'appelait Wilson, William aurait fait un bon Tom Hanks ce soir.

Par Swann Borsellino

Cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Voilà, selon l'article 223-6 du Code pénal, ce que risquent les dix joueurs de champ marseillais pour non-assistance à personne en danger. Il ne te reste plus qu'à porter plainte, Yohann.Gênant comme ton père qui te dit «» par texto pour avoir l'air cool, Patrice a choisi sa gauche, celle de Mélenchon : parler beaucoup, mais avoir la présence d'un hologramme., mais lene l'aime plus. Remplacé parparce qu'il n'y avait que lui.Il y a Nando de Colo et Rolando en colo. Le PSG dit «» .Pour les mecs qui veulent rentrer au bercail pour mettre de la musique, il y a la tournée RFM 80. Aussi limite que Jean-Luc Lahaye, Rod a dansé tout le soir comme Macumba.Des centres pour Njie, des couvertures pour Fanni. Même Tom Cruise n'a pas connu pareille mission impossible.Il devait densifier le milieu, il a servi de paillasson à Rabiot, Matuidi et Verratti. Et pas le paillasson classe hein, celui de votre voisin beauf qui a un écriteau «» sur sa porte.Heureusement, il n'est plus mineur.Acteur médiocre dans un très mauvais téléfilm du dimanche soir. Ingrid Thauvin. Remplacé par, le type qui arrive quand la soirée est déjà terminée.Comme le nombre de kilos qu'il doit encore perdre pour redevenir celui qu'il était et pour pouvoir sauter à côté de Thiago Silva . Seul Marseillais dangereux de la rencontre, Dimitri doit se demander ce qu'il fout là.Poulet sans tête. Remplacé parqui doit forcément avoir un deal avec une association caritative : un euro reversé par passement de jambes en match officiel.