Les notes de l'OM

D'abord secoués, les Marseillais se sont ressaisis pour faire de Nice leur petite chose, aidés par un grand Mandanda et une grinta personnifiée par Ocampos.

Mandanda (8) : Placer une belle claquette, mais ramasser le ballon au fond des filets sur le corner suivant, ça n'a plu que moyennement au maillot jaune. Alors, il a sorti le joga bonito sur sa ligne, écartant absolument tout, dont un penalty d'Alassane Pléa. Un match en or.

Maintenant que l'OM a un latéral gauche, Hiroki est gentiment snobé à droite. Mais le Japonais voulait jouer, alors il a fait des une-deux involontaires avec Rami dans sa propre surface. Ça passe ou Sakai ? Ça passe.Tout juste rappelé en sélection à la suite de la blessure de Koscielny, Rami s'est posé en candidat à mieux. Au tacle derrière, à l'orientation haute et même à la percée pour une passe presque décisive à Germain, il a donné de sa personne pour être l'élu. Édile Rami.Il suit tellement le ballon qu'il en oublie Balotelli sur l'ouverture du score. Leçon retenue, il a planté ses yeux dans ceux de Souquet pour lui ordonner de se relever. Le reste du temps, il a joué au Rami, les combinaisons en moins.On l'a d'abord vu disponible. Puis on l'a vu relancer abominablement sur le but de Seri. On l'a alors vu en dedans, avant de ressortir la tête de l'eau. Finalement, on l'a aussi vu prendre le bouillon face à Saint-Maximin. Bref, on l'a beaucoup vu. Qui a vu Évra ?Son principal fait d'armes : envoyer le centre qui a abouti au premier but d'Ocampos. Autrement dit, faire croire toute une ville. Puis il est revenu à des tâches plus sombres, fuyant la lumière et ajustant le premier Niçois à portée de crampons. Rambo Anguissa.Il a commencé avec des fautes et beaucoup de blabla. Puis il est venu jaillir dans les pieds niçois et armer des grosses frappes décisives. Un Gustave haut, mais envoyé à la cave par M. Bastien sur un déménagement dans les pieds de Lees-Melou. Résultat, le Brésilien n'a même pas eu l'occasion de prendre son jaune hebdomadaire.Monté en puissance jusqu'à amener le premier pion d'Ocampos puis provoquer le CSC de Lees-Melou, Flotov n'a pas eu le loisir de soigner sa feuille, sorti à la suite de l'expulsion de Luiz Gustavo . Fallait pas daber. Remplacé par Grégory,du banc pour provoquer un penalty et faire briller encore un peu plus Mandanda.Des orientations, des ouvertures, des corners tirés entre deux bouteilles d'eau : le capitaine est aussi le patron du jeu olympien, à défaut d'être directement décisif ce soir. Dimitri pas payé, et remplacé parpour une petite dizaine de minutes de jeu. Mieux vaut Sarr que jamais. Lucas n'est pas un homme. Non, c'est un clébard enragé avec un gros filet de bave aux lèvres et une énorme dalle. S'il a utilisé, pour une fois, des outils classiques pour marquer (un pied, une tête), il a surtout permis à son équipe de déchiqueter la défense niçoise. Le dogue argentin.Courir, il sait faire. Placer des extérieurs sympas, il sait faire. Les bons choix, il sait moins faire. En même temps, si ses coéquipiers s'en chargent pour lui, pourquoi s'emmerder ? Remplacé par, qui ne rime toujours pas avec but en Liguain.