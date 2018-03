Les notes de Marseille

Incapable de bouger le bloc nantais, l'Olympique de Marseille s'est appuyé, comme souvent, sur Florian Thauvin pour délivrer le stade Vélodrome et offrir le point du match nul à l'OM (1-1).

Thauvin (6,5) : Des jambes, de l'envie, de la disponibilté, mais aucune chance de s'exprimer franchement à cause de ces tacles à chaque intervention. Costaud physiquement et mentalement, Flotov a su garder son sang-froid pour délivrer le stade Vélodrome dans les arrêts de jeu.

Avec une défense aussi fébrile que celle de l'OM, mieux vaut avoir le goût du risque pour faire face au missile de Dubois et au ballon en pleine poire d' Emiliano Sala . Steve-O Mandanda.Très solide défensivement, moins offensivement où il n'a pas su apporter le danger. Problèmatique lorsqu'on est censé être un ailier replacé en défense pour combler un manque. Remplacé par(80) qui n'a pas su faire mieux.Salué pour ses performances et son caractère de taulier la saison dernière, le défenseur portugais ne fait désormais plus rire personne au Vélodrome, où il a une nouvelle fois souffert défensivement. Rolando Magdane.Entre deux coups de gueule en direction de l'arbitre, Adil Rami a réussi deux grosses interventions. Une défensive qui amène le but de Nantes , une offensive qui amène l'égalisation de Florian Thauvin Rare Marseillais en mouvement durant la première période, Amavi n'a pas su profiter de l'absence d'ailiers de son côté pour apporter le danger offensivement. La faute à des passes manquées et des centres au troisième poteau. Aucun doute, Jordan Amavi a tous les critères requis pour être appelé en équipe de France Son jaune après quatre minutes a donné le ton de son match où il n'a pas su peser comme à son habitude, à l'image du duel perdu à la course face à Sala ou de cette action où il enlève le ballon à Dimitri Payet dans la surface. Gustave à l'eau.Des ballons récupérés à la pelle, une envie d'emmener le danger dans le camp adverse, mais un manque de technique pour parvenir à ses fins. John Rambo qui aurait perdu son lance-roquettes. Remplacé par(65), venu apporter sa folie, en vain.Perdu au milieu du mur jaune, le milieu marseillais a plus erré que régné. Fautif sur le but nantais où il laisse Léo Dubois seul. Sanson, sans idées et sans marquage, mais avec ruse pour contrer le coup franc de Lucas Lima . Remplacé par(65), venu apporter sa touche technique, en vain.» Synonyme : Payet, sûrement usé par la présentation des Césars, ou par ce tampon de l'arbitre.Abandonné par son clan, délaissé, Germain a dû attendre sa sortie, au coup de sifflet final, pour s'exprimer. Valère Trierwaller.