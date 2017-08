Les notes de Marseille

Un naufrage collectif. Pas d'autre mot pour décrire les 45 premières minutes des Marseillais. Défense à cinq catastrophique, des plots sur coups francs défensifs et une animation offensive navrante. C'était à peine moins pire en seconde période.

Thauvin (4) : Don Quiflotte légèrement au-dessus de ses copains.

Par Ugo Bocchi

Comme en CM1, il a tellement senti sa défense en galère que parfois, il est monté d'un cran et s'est positionné en goal volant. Triste.Même humilié, au sol, il continue de se battre. Un peu trop parfois d'ailleurs puisqu'il provoque un penalty en fin de match. Hirocky, mais clairement pas suffisant.D.H.R. Après la MSN à Barcelone, ou encore la BBC à Madrid, Marseille vous présente la DHR.Petit Grégory. Notamment sur coups francs défensifs.Il s'est pris son jaune, sec, et puis il est resté debout. C'est bien, il a rapidement absorbé les coutumes locales.Sans image. Sans idée. Et sans arme, surtout. Remplacé par, sans mot non plus.Une auto-tamponneuse. Fonce dans tout ce qui bouge, on se marre cinq minutes, mais on s'en lasse assez vite quand même. Remplacé d'ailleurs assez vite parqui a quand même sauvé l'honneur. Pas rien.Quand ton ex ne va pas seulement mieux que toi, mais qu'en plus de ça, elle a déjà trouvé quelqu'un d'autre, a signé un CDI la semaine dernière, a arrêté de fumer sans prendre un kilo, s'est mise auet court quarante bornes par semaine, se marie l'été prochain, mange cinq fruits et légumes par jour, vient d'ouvrir une ONG au Pérou et attend un enfant pour la fin de l'année.