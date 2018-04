Les notes de Marseille

Emmené par une charnière Gustavo-Kamara inédite, mais solide et un Ocampos guerrier, Marseille a tout de même manqué de mordant.

Ocampos (6,5) : Un chien tout fou à qui on agite un bifteck devant le bec pendant 90 minutes. La bave aux lèvres, les babines retroussées, les yeux écarquillés, la mèche bien dressée.

Par Kevin Charnay

L'Albatros, vaste oiseau des mers, déploie ses ailes. Mais ne sait pas fermer ses petites jambes.Plein d'énergie, il a souvent surgi de nulle part pour contrer un adversaire. Un ado révolté qui gesticule dans tous les sens. Punk Hiroki.» Oui, oui, reste bien au chaud à Marseille , on a encore plein de choses à voir.Le moment le plus attendu du documentaire animalier, c'est quand le guépard finit par choper cette antilope à pleine vitesse après une course-poursuite impressionnante. Comme quand Luiz Gustavo est venu croquer Timo Werner sur cette ultime contre-attaque.Le feu dans des jambes qui font un peu n'importe quoi, et le hérisson mort sur la tête en guise de coupe de cheveux. Et si le latéral gauche de l'OM s'appelait en fait Sonic ?Sa passe manquée, il la signe à la pointe de son pied, d'un Z qui veut dire Zambo.Dépourvu de ballons en contre à distiller, pas de position de frappe favorable, il a passé son match à quémander quelque chose à se mettre sous la dent. Morgan Sans-le-Sou.Revenu de la misère et aujourd'hui adulé par le peuple, si Bouna Sarr avait envoyé cette volée non pas sur la barre, mais au fond des filets, cela aurait été une fabuleuse conclusion au conte pour enfants qu'il est en train de vivre à l'OM. Mais le crapaud n'est pas encore tout à fait devenu prince.En grande forme depuis quelques semaines, il a choisi le mauvais moment pour lever le pied, quand l'OM avait le plus besoin de lui. À nos actes manqués, comme dirait JJG. Remplacé en fin de match par, qui a pu profiter du voyage scolaire en Allemagne comme tout le monde.Un match entier à errer dans le rond central et à attendre Dimitri Payet pour retrouver le sourire. La routine. Mitro, boulot, dodo. Remplacé pour les dix dernières minutes par, qui n'a pas eu un coup à négocier. Truand de la Valère.