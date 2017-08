Les notes de Marseille

Des passes délicieuses de Germain et un doublé du surprenant Njie, la recette n'étais pas si compliquée pour tabasser Dijon ce soir. Même après avoir commencé leur match par une première mi-temps pataude.

https://www.youtube.com/watch?v=4Q7GAUwOyq8

Germain (7,5) : Trois buts il y a dix jours pour son premier match avec l'OM, deux passes décisives ce soir pour la reprise de la Ligue 1, Valère joue les Russell Westbrook et soigne les statistiques dans tous les secteurs du jeu. Et les rebonds alors ? Qui c'est qui était chargé de compter les rebonds ?

Par Alexandre Doskov

: «» (d'après Didier Deschamps ) est revenu de Crystal Palace car il ne jouait pas. Ce soir la Ligue 1 a repris, et il n'a pas beaucoup plus joué. Un arrêt en début de match, puis l'ennui. Un retour à la maison un peu plus doux que celui des personnages du film: «» Sous la chaleur écrasante du Vieux port, Patoche a mis son «» au placard pour adopter le slogan de la pub Pulco.Un nom de Ballon d'Or, mais avec les lettres dans le désordre. Et les pieds ? Pas ceux d'un Ballon d'Or, mais sont eux aussi dans le désordre. A quand même fait un match sympathique et appliqué pour éviter à Mandanda d'en prendre plein la tête pour ses retrouvailles avec la Ligue 1.Sait dégager les ballons aussi puissamment que sa petite amie Pamela Anderson jetait des bouées pour sauver des vies dans. Mais porte beaucoup mieux la moustache que madame.Pas le plus doué, mais attachant et n'arrête jamais de se battre. Hirocky Balboa.La police de Rio a lancé aujourd'hui une immense opération armée pour reprendre le contrôle des favelas. Malins, Luiz Gustavo et sa tête de chef de cartel s'étaient déjà éclipsés et avaient pris la direction du Vélodrome. Du coup, le Brésilien a joué sans se fouler et a été remplacé par Sertic à la 87ème pour aller prendre des nouvelles de ses potes restés au front.Il faut quand même être un sacré branleur pour avoir des crampes à dix neuf ans. Mais bon, on excusera Lopez en disant que c'est un jeune de son âge. À cela près qu'il est déjà titulaire en Ligue 1, et qu'il progresse tellement vite que ça en devient flippant.Contrairement à Véronique, Morgan Sanson n'a pas vraiment une drôle de vie. Juste le quotidien d'un vrai bon footballeur qui tient son rang au milieu de terrain, en fait. Remplacé à l'heure de jeu par Zambo Anguissa, alias John Zambo.Une première mi-temps anecdotique, une cuisse qui chauffe, un changement, une poche de glace sur le banc de touche, une entrée en jeu de, deux buts de l'ancien lyonnais. Ce soir, Payet a réalisé son plus beau geste technique quand il a tapé dans le dos de son pote Clinton pour lui laisser sa place sur la piste de danse.