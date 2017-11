Les notes de l'OM

Les Marseillais ont au moins fait autant de mauvais choix qu'ils ont couru. Et ils ont beaucoup couru. Après le score, avant de finalement égaliser. Ouf.

58

Sanson (7) : Sanson, mais avec un gros volume de jeu, l'ancien héraultais a été au four et au moulin, à l'interception et à l'orientation. Plus haut après la sortie de Payet, il a été récompensé de son match plein par un but à la dernière minute, tout seul, comme un grand.

Vidéo

minute : Steve ramasse le ballon au fond des filets. 94minute : il tire le coup franc de l'égalisation. Entre les deux, il a pu se lire un bon bouquin.Kamano lui a fait passer des gros frissons dans le dos. Constamment à la limite de la rupture derrière, le Japonais a manqué de présence devant. Remplacé par, qui court toujours.Souvent bien placé derrière, il est aussi trop court sur le but de Nicolas de Préville et aurait dû concéder un penalty après un contact sur Sankharé. Devant, il a tenté d'apporter le surnombre sans être suivi. Rami sans famille.Préville a marqué devant ses yeux impuissants, Malcom lui a rentré un sombrero, Sankharé l'a passé de la tête... Ce soir, Roland a plus tenu de la jeune pucelle que du preux chevalier, à part pour se chauffer avec les Bordelais à la fin du match.Il aurait pu vivre un match électrique face à Malcom . Mais Amavi s'en est plutôt bien sorti défensivement, parvenant même à charcuter le tibia de son vis-à-vis sans ramasser de carton. Pas vu, pas pris.Il commence son match en offrant un but à Nicolas de Préville . Une boulette qu'il va traîner tout le match, perdant énormément de ballons jusqu'à son remplacement par, dont le principal fait d'arme est d'avoir accompagné Préville pour accélérer sa sortie. À moins que ce soit pour demander un conseil sur la meilleure façon de marquer en Ligue 1.De retour après un mois d'absence, le capi' a déçu. Volontaire, mais trop brouillon pour rendre une bonne copie. Dimitri pas net, remplacé dès la mi-temps par. Le minot a combiné, le minot a tenté, mais le minot n'a toujours pas gagné à Bordeaux Incontournable dans les offensives marseillaises, il n'a manqué qu'une seule chose à Flotov : se rendre décisif. Suffisamment rare pour être pardonné.Il paraît que l'OM a joué avec un ailier gauche au Matmut-Atlantique. Une rumeur qui n'a cependant été confirmée par aucun témoin présent sur place.Le Grec a joué avec sa tête. Intelligent dans ses déplacements, utile à ses partenaires... mais incapable de cadrer. Embêtant, pour un buteur.