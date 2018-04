Les notes de Marseille

Deux passes décisives de Payet, un grand Yohann Pelé et un milieu de terrain qui a résisté au défi physique : voilà ce dont l'OM a eu besoin ce soir pour remporter cette demi-finale aller. Dit comme ça, le football paraît facile.

Payet (1203,86€) : Le prix du billet sur le vol Air France Paris-Moscou le 13 juin prochain. Départ à Roissy-Charles de Gaulle à 9h30 du matin, arrivée à Moscou-Sheremetyevo à 14h10. Et comme il a droit à un bagage en soute, Payet pourra emmener avec lui toutes les passes décisives qu'il va délivrer pendant la Coupe du monde.

Par Alexandre Doskov

Il est sorti de sa surface pour jouer au « gardien moderne » en début de deuxième mi-temps et a failli se trouer. Alors, il s'est contenté d'être un gardien tout court, et il l'a très bien fait. Avec unà la clé et une parade poster pour la chambre des gosses.Il s'infiltre partout et décime tous ceux qu'il trouve sur son passage. Le gaz Sarrin est vraiment une invention horrible. Mais que fait l'ONU ?Alors que notre président rentre d'une visite de trois jours aux USA qui n'a pas servi à grand-chose, Adil et Pamela montrent à quoi ressemble un couple franco-américain qui fonctionne. Et n'en déplaise au dicton, quand Rami est heureux en amour, il l'est aussi au jeu.» Généralement, on dit ça de ceux qui n'ont percé nulle part et qu'on ne veut pas froisser. Luiz Gustavo est un cran au-dessus. Chez ceux qui sont excellents partout, donc. Au milieu, en défense... Partout. Filez-lui des gants de gardien, une chistera de pelote basque ou même un fleuret d'escrime, il trouvera le moyen d'être fort.Il a eu beaucoup à faire en gardant Lainer à l’œil. Eye-Lainer. À part ça, il a envoyé des bisous dans son couloir sans avoir besoin de rouge à lèvres et a bouclé un match de patron en gardant le teint frais. Parce qu'il l'Amavaut bien.En le voyant titulaire en demi-finale de Coupe d'Europe, tous les jeunes hommes de 20 ans se sont demandé : «» Puis ils ont regardé leur bide à bière naissant et ont accepté leur défaite en allumant leur télé pour suivre le joli match du petit Maxime. Remplacé par, le vieux schnock de 24 ans qui a marqué le deuxième but.Un volume de jeu gros comme ça, le tout dans un match où le milieu de terrain était le lieu de tous les dangers. Tu sais mon môme, qu'on est Morgan de toi.Il ouvre le score de la main en voulant marquer de la tête, passe son match à envoyer des coups de rein, puis termine avec des crampes dans les jambes. L'Homme de Vitruve de Léonard de Thauvinci reste la référence absolue des cours d'anatomie. Changé pour, désormais remplaçant de luxe.Parfait pour les boulots ingrats. Il a lavé le linge sale, a fait tourner ses adversaires dans tous les sens, et a fini lessivé en moins d'une heure. Lucas OMOcampos. A finalement laissé sa place à, qui est plutôt du genre à faire des taches.Pas assez rapide ni sur ses courses, ni dans ses prises de décision. Mitroglent, qui arrive quand même à enquiquiner ses défenseurs par sa lourde présence.