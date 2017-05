Les notes de Manchester United

Sans puiser dans ses réserves, Manchester United empoche, comme attendu, la Ligue Europa 2016/2017. Les hommes d’expérience alignés par Mourinho ont particulièrement assuré.

Valencia (8) : Ses biceps sont tellement gonflés que son brassard était à deux doigts de lâcher sous la pression du muscle. Une tractopelle sur son côté droit, que personne n’avait envie de venir défier au duel. Attention à ne pas casser la coupe au moment de la soulever.

: Aussi frais qu’un jus de citron en bord de piscine, le gardien s’est dit que même à Stockholm, il faisait trop chaud pour travailler. De quoi rester tranquille dans sa cage, façon hamac. Pulco Romero.: Un bus devant la surface de réparation, qui n’est pas du genre à céder le passage. Et quand les klaxons résonnent pour lui demander d’accélérer sa manœuvre, le chauffeur sort de sa cabine pour venir s’expliquer avec ses détracteurs. Solide.: La vision d’un aigle royal quand les offensives adverses pointent le bout de leur nez. Bien installé dans son nid, il ne déploie ses ailes que pour aller chercher de la nourriture pour ses petits qui piaillent d’impatience.: Un numéro de footballeur américain dans le dos, mais un style bien à l’italienne, tout en discrétion et finesse. Pas de danger à signaler sur son côté,: Un petit gabarit devant la défense pour assurer la première relance et fluidifier le jeu, cela peut s’avérer utile. Avec deux colosses à l’arrière et deux colosses à l’avant, il était en fait pilote d’un quatre roues motrices. Ander tout terrain.: La première frappe du match, le premier but du match, le premier tampon du match. Pogboom était à l’aise dans son match pour être l’atout technique du milieu mancunien. C’est le jour de la paye pour ce talent fâché.: Ce n’est pas la même musique que son compagnon au milieu de terrain, mais le Jackson Five a utilisé sa touffe à bon escient dans les airs et sonpour emmerder le jeu amstellodamois. Number Marouane.: L’Arménien ne s’est pas lancé dans de grands poèmes dès le départ, à confondre la cheville de Veltman avec un bout de pelouse suédoise. Avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière lui comme un cortège en folie, il draine tout le pays, ce comédien. Remplacé par, qui court comme un furet sans frapper.: Le bon vin, c’est celui qui vieillit dans une cave à température ambiante. À coup sûr, Juan était plus issu d’un bonmillésimé de Castille et León plutôt que d’un horrible. La classe. Remplacé par, roi de Manchester.: Des courses vers l’avant et une prise de la profondeur permanente pour empêcher le bloc ajacide de rester haut sur le terrain. Marcus s’est contenté de faire le job en soliste et sans étincelles. Remplacé par, un remplaçant à 80 patates qui sent le souffle d' Antoine Griezmann sur sa nuque.