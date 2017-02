Les notes de MU

Les gars de Mourinho s'en sortent avec un score généreux, grappillé grâce à trois buts pas toujours mérités de Zlatan. Du coup, ça donne un 3-0 et une qualification en très bonne voie pour les huitièmes de finale, mais personne ne pensera à lancer des fleurs à United après ce match.

200

AS St-Étienne

Martial (7) : L'air dégingandé d'Averell Dalton, l'hyperactivité de Joe. Si Ma' Pogba était partagée entre les deux équipes car ses deux rejetons étaient sur le terrain, Ma' Dalton aurait été fière de voir que Martial rendait hommage à toute la fratrie aux rayures jaunes et noires. A bien mérité son ovation quand il a été remplacé par Ashley Young.

Par Alexandre Doskov

A passé son match à regarder les ballons passer à côté de son but. Mais tout le monde a bien vu que si un seul de ces tirs avait été cadré, il n'aurait pas été dessus. Morale : quand on survit à une fusillade, c'est plus souvent parce que les tireurs visent mal que parce qu'on est surhumain.Galérait à percer le premier rideau stéphanois en début de match, alors il a balancé des transversales vers l'avant, souvent avec succès. Envoyer les catapultes quand l'assaut à pied par le pont-levis a raté, les stratégies militaires du Moyen-Âge peuvent encore servir.Le CSA, quelques centaines d'associations, des pétitions et des confessions d'anciens collaborateurs dans les médias ne suffisent pas à stopper Hanouna. Pour stopper Hamouma, Mourinho s'est dit qu'Éric Bailly allait suffire. Et à part quelques ratés, globalement, ça a fonctionné.S'est reposé sur son partenaire de charnière, en se disant qu'on ne remarquerait pas qu'il n'était pas dans un grand soir. Quel dommage que le football soit le sport le plus populaire au monde et que quelques millions de personnes aient décidé de passer leur jeudi soir devant le match.A traversé le match sans faire trop de bruit. S'il voulait s'en tirer sans qu'on ait grand-chose à lui reprocher, c'est gagné. Pour rassurer en phase éliminatoire de Coupe d'Europe, ça va être plus compliqué.A fait n'importe quoi pendant 45 minutes, entre placement nul, pressing de feignant et passes d'alcoolique. Puis la blague a pris fin avec l'entrée en deuxième mi-temps de Jesse Lingard , qui a simplement apporté une plus-value en jouant au football.A failli coûter très cher dès la troisième minute avec une passe en retrait vilaine comme tout. Ensuite, un match fait de phases propres et de décisions intelligentes qui ont alterné avec des moments plus compliqués. Ander bipolherrera.Aussi vif qu'un Matardé mental pendant 70 minutes. Mauvais de chez mauvais, puis remplacé parqui a amené le deuxième but en faisant quelque chose que Mata n'avait pas envie de faire ce soir : courir.Parfois cinquième défenseur, parfois quatrième attaquant, passeur, dribbleur, et tireur. Une carte de visite complète, à laquelle il manquait juste la mention « buteur » . En même temps, quand on s'amuse à viser la transversale quand on a une tête tout seul devant le but...Un premier but sur un coup franc immonde alors qu'il n'y avait pas faute, un deuxième en marchant alors que la balle lui arrive dans les pieds comme par magie, un troisième sur penalty. Alors oui, il a encore marqué trois buts à Ruffier. Mais ce soir, celui qu'on a envie d'applaudir, c'est Steph'.