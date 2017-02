Les notes de Manchester City

En énorme difficulté défensive face à la vitesse monégasque, Manchester City a su s'appuyer sur des atouts offensifs incroyables comme Sané, Silva, Agüero et Sterling. Histoire de terminer devant aux forceps.

Sané (8,5) : Dans l'imaginaire des films d'horreur, il n'y a rien qui fasse plus peur que les enfants au visage d'ange avec un air machiavélique. Ce soir, Leroy Sané va empêcher plus d'un Monégasque de dormir. Au hasard, Djibril Sidibé.

Par Kevin Charnay

Des relances catastrophiques. Un gros mammifère marin qui ne se sent pas à sa place et refuse d'appliquer les consignes qu'on lui donne. Sauvez Willy.Une prestation logique, sans dinguerie offensive, et sans ineptie défensive. Ça fait aussi du bien d'avoir un mec normal dans ce genre de match. Histoire de garder les pieds sur terre.En atteste le penalty concédé sur Falcao, une réelle propension à beaucoup trop se jeter. Rédhibitoire. Comme dirait l'autre, «» .Un match étrange. D'abord le seul défenseur mancunien solide, il se fait manger par Falcao sur le but qui semblait sceller la fin de City, avant d'inscrire celui qui a définitivement tué Monaco . Un violent ascenseur émotionnel.Des courses dans tous les sens à toute vitesse, que ce soit à l'intérieur ou pour écarter sur les ailes. On reproche souvent à Guardiola d'inventer sans arrêt de nouveaux postes à ses joueurs, mais cette fois-ci, très belle trouvaille.Fernand deviendra. Fatigué, remplacé parà l'heure de jeu, honnête sans être transcendant.Positionné plus bas sur le terrain, il n'a pas autant rayonné que d'habitude et a eu du mal à peser dans les phases offensives. Mais apparemment, ses coéquipiers n'avaient pas spécialement besoin de lui sur ce match...Un joueur de football qui passe les trente-trois ans peut se montrer soit vieillissant et rouillé, soit plein d'expérience et de malice. Yaya a eu le premier visage en première période, et le second en deuxième. Peut-être une des clefs du changement de physionomie de la rencontre.Les petits Silva qui évoluent au milieu de terrain sont donc forcément des casse-couilles ultra-mobiles, impossibles à marquer. Agaçant et bluffant à la fois.» Exemple : le match du Kun ce soir qui, après un début de match difficile, une grosse occasion manquée, un carton jaune pour simulation sur un penalty justifié, n'a rien lâché et claqué son doublé pour garder les siens à flot. Kun A-guerrier. Remplacé pardans les dernières minutes, pour enfin sécuriser un match beaucoup trop fou.Des qualités athlétiques impressionnantes, des dribbles pour faire le spectacle, et apparemment, un certain sens de la comédie. Raheem Globetrotters. Remplacé pardans les derniers instants, pour profiter de ses beaux yeux.https://www.youtube.com/watch?v=iGlO_njTVRk