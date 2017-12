Les notes de Manchester

Largement dominateur, le bon élève de City a rendu son camarade de United mauvais. La différence de niveau a été énorme dans l'entre-jeu, où l'absence de Pogba s'est fait ressentir.

Par Florian Cadu

Mille arrêts pour trois points la semaine dernière contre Arsenal , deux pour une bulle cette fois-ci. Logique implacable. David sait compter : désormais, il connait le nombre de miracles qui lui faut réaliser pour (re)devenir champion d’ Angleterre A tenté de mettre des parpaings dans la tronche de stars sexy et agréables à regarder. Chris Brown.En s’efforçant de calmer les chevaux adverses plein de fougues et ultra rapides, le défenseur a offert pas mal de sueur. Rojo déo. Blessé en plaçant un coup de boule et remplacé à la pause par, pas bien cuit.» Même si tu les a repris, merci pour ces mots superbement choisis, Tino Rossi. C'était la nuit sur le côté gauche de City, où le latéral a sobrement réussi.Si étymologiquement, Ashley représente un mélange de cendre et de bois, c’est parce qu’il s’enflamme rapidement avant de disparaître. Le feu éteint trop tôt, qui a brûlé les siens en couvrant Silva sur l'ouverture du score.Expérimenté comme il est, l’ancien de Chelsea a compris depuis longtemps qu’il fallait parfois usé de méthodes illicites pour parvenir à ses fins. Nemanja Mat(r)ić.Le saviez-vous ? L’Ander est une rivière qui ne fait pas de bruit et où tout coule de source. Mais qui permet, à son échelle, d’assurer un certain équilibre sur sa terre. Sauf quand les facteurs environnants sont trop perturbants. Un sous-affluent de la Garonne mancunienne.a pris sa succession, sans succès.Il semblait paumé sur le pré, mais n'a pas une raté une des seules opportunités de sa. Marcus Rageforte.Son retour n’est pas qu’une simple. Actif et déter', le petit bonhomme donne actuellement un sérieux coup de main à ce MU. Jesse Lingard la pêche. Suppléé par, qui ne fait rien pour bousculer son nouveau statut de coiffeur.La supplique de ( Richard ) Anthony à Mourinho après la rencontre ? «On l’a attendu, attendu, attendu… Le Lukaku de tonnerre n’est jamais venu. Enfin si, mais pas en faveur de son camp.Première boulette mercredi, première défaite dimanche ? Que dalle. Qu’on se le dise : le portier brésilien, deuxième gardien le plus cher de l’histoire, ne se plante pas quand ça compte.Walker Evans était passionné de photographie, alors Kyle Walker a commencé par lui rendre hommage en prenant des clichés du postérieur de Rashford. Il s'est ensuite fait flasher en prenant un avertissement dès la troisième minute. La suite a été beaucoup mieux. Pas sûr cependant qu'il reste dans les mémoires comme un immense artiste, contrairement à d'autres.Dimanche ne rime pas avec Otamendi. Et cela s’est vu. Décisif sur les deux buts visiteurs, il l'est aussi sur celui de Rashford. Nicolás aurait aussi dû être sanctionné d'un penalty dans le dernier quart d'heure. Le mec qui a toujours été frustré de jouer devant ses buts.Après une période de gloire, le Monsieur est devenu un poil, quand même. Va boycotter les journalistes pour éviter les questions qui fachent. Reste qu'il a toujours sa place dans le. Florent (Kom)Pany. S'est barré (au Portugal ?) à la mi-temps pour laisser sa place à, et tant pis pour Mangala.La mauvaise surprise. Celle qu’on n’attend pas forcément en soirée, même déguisée. Les pattes Delph.Quel trio est désormais meilleur que la MSN et la BBC réunies ? Le KDB, évidemment. Sans exagération aucune.» , a souligné le milieu avant la rencontre. Il a donc pris son pied dans le premier acte avant de quitter l'entre-jeu dans le début du second et jouer plus bas. Où il est beaucoup moins utile.Silva, tout va. Mourinho rageait qu’il ne soit pas forfait pour le duel ? Il rage encore plus de ne pas avoir donné la consigne de le blesser en début de partie.Rayonnant, lumineux et énormément dans l’image. Beaucoup de flambe pour peu d"efficacité. Raheem Sterbling-bling.Étant un enfant de Johnny et coincé entre d'immenses ogres rouges, on redoutait les 90 minutes de silence. Ça n'a pas été le cas. Mais trop de passements de jambe. «» Sorti à l'heure de jeu. Tant mieux pour, bel et bien là.» , a-t-il hurlé quand De Gea a sauvé son initiative par un arrêt réflexe. Leroy s'est ensuite calmé pour faire ce qu'il fait de mieux : servir son équipe sans se plaindre. Et sans prendre la couronne, qu'il aurait bien placée sur la tête de, maladroit devant les cages.