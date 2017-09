Les notes de l'OL

Solide pendant 75 minutes, l'armée de l'empereur Jean-Michel Palpatine a finalement craqué en fin de match. Avec dans ses rangs un Tanguy Ndombele phénoménal.

561

Ndombele (7,5) : Dominique Poulain n'en a certainement rien à carrer, mais dimanche soir, le gosse de Longjumeau a une nouvelle fois balancé ses ustensiles sur la table du Parc pour sa première en Ligue 1 avec l'OL. « Un peu d'astuces, d'espièglerie, c'est la vie de Tanguy. » Majuscule. Remplacé par Martins (71e), venu prendre les pralines.

Par Maxime Brigand, au Parc des Princes

: Des projecteurs, un léger vent, le GO de l'OL était dans son élément. Résultat, il a une nouvelle fois balancé ses ailes pour les posters et a glissé pour le style devant les flashs avant de faire taire Cavani sur penalty. Marie-Anne Chazel en tremble encore.: Kenny, lui, n'a pas besoin de micro et de placer sa trogne dans. Place au vrai Tete , celui qui bouffe du Kurzawa et s'est longtemps marré devant l'otarie brésilienne qu'on lui a mis devant le nez pour s'amuser le temps d'une soirée. Puis, le torticolis.: Plus beau crâne de Ligue 1 depuis José- Karl Pierre-Fanfan, on lui promettait des vagues, mais le bonhomme est aussi solide qu'un vétéran au comptoir de son club-house favori. Le vieil homme et la mer, qui a bavé en fin de match.: L'âge du Christ dans les pattes, la capacité à ouvrir sa gueule face aux petits jeunes, les épaules d'un videur du Macumba, Jérémy le grand frère se porte bien, merci pour lui, sauf quand il lui arrive de cracher sans prévenir. Ah, la trentaine.: Aligné sur 100m face à Kylian Mbappé, Big Ferland a d'abord rendu un bel hommage à Sammy Traoré avant de faire des câlins avec Alves et de balancer son autorité. Puis, en bon gamin de Meulan-en-Yvelines, il a tenu à remercier l'autre star du comté : David Douillet. Dommage.: Une soirée déguisement, de Luka Magnotta à Lucas Tronche.: Une soirée à mettre des râteaux à Motta, Neymar et Kimpembe. Quelques cochonneries, mais toujours bon lors des grands rendez-vous. Nabil l'Apéricube.: Un Swiffer sur le crâne, mais des pinceaux dans les jambes. Solide au pressing, affamé dans les duels, intello dans la construction. Chouette et souriant.: Un classique de son répertoire, soit quelques pas assurés et pas mal de roulades. Gérard Depardieu à. Remplacé par, passé identifier les corps.: Utile pour secouer les relances parisiennes, fade au moment d'agiter le cocktail offensif de ses copains, la vie d'un pot de Tabasco. Remplacé par, fané.