Les notes de Lyon

Et de trois défaites consécutives en Ligue 1 pour l'OL. Mérité, tant les Lyonnais n'ont rien produit dans le premier acte. Question : Mariano Díaz avait-il envie de jouer de foot ce soir ?

Mendy (5) : La seule fois où le public lyonnais s’est levé de son siège, c’est quand Ferland a réalisé un grand pont en talonnade. Une sucrerie à déguster dans la soupe insipide servie par l’équipe lyonnaise.

Mariano (3) : Incapable de faire autre chose qu'une frappe au but. Et ça devient problématique quand il n'en a pas l'occasion. Mariano n'a plus qu'à miauler ses 64 mesures de spleen. Diazzy Bazz. Heureusement, Depay (5,5) a fait mieux après la pause.

Encaisser un but entre les jambes, c’est frustrant. Ne pas toucher beaucoup de ballons aussi. Alors, au moindre frisson, Lopes y va sans retenue. Trois semaines après Mbappé, c’est Diafra Sakho qui a goûté aux genoux du Lyonnais. Donnez-lui une licence de catch.Comme les ultras dans le virage Nord. Invisible offensivement. Tete là, vraiment ?À quarante mètres de ses buts, il trouve opportun de faire une remise de la tête à son gardien. Interceptée et convertie par Wahbi Khazri , qui n’en demandait pas tant. Le brigadier chef de la défense est passé à côté de son sujet. Mais après tout, il reste un homme comme les autres., un homme avant tout. Marcelo Patulacci., narre César Luis Menotti » Aucun doute : Morel est un chien sauvage. Surtout quand Khazri part au but.Au début, ils le trouvaient brillant. Ses parents lui promettaient un bel avenir, notamment quand il faisait du Vieira face au PSG . Et puis un jour, Tanguy a commencé à énerver tout le monde. Trop de ballons perdus en première période.Loin d’être le plus mauvais des Gones sur le terrain. Bruno Génésio a pourtant choisi de le sortir dès la mi-temps. Son remplaçant,, a montré de bonnes intentions. Mais quand il a tiré au but, ce gros malin de Cornet s'est interposé. Dommage.Soucieux des enjeux environnementaux, l’ancien de l’ Ajax a des principes. Le recyclage en fait partie. À commencer par la spéciale «» . Mais difficile d’imiter matériellement Arjen Robben . Du plastique, Bertrand.Déséquilibré dans la surface par Gelin, il aurait dû bénéficier d'un penalty évident, mais la faute a échappé à l'arbitre. Sûrement un complot breton.Ses copies sont gribouillées au crayon de papier, avec des ratures et plein de traces de Tipp-Ex. Si seulement il pouvait sauter des lignes... Un joueur brouillon.