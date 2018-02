Les notes de Lyon

Avec Ndombele trop seul et Depay et Aouar trop faibles, l'OL, pourtant en supériorité numérique pendant plus d'une mi-temps, n'a rien trouvé de mieux à faire que de s'incliner à Monaco.

Ndombele (7) : Monstrueux d'engagement et de gnaque, mais beaucoup trop seul. Ndombear Grylls, abandonné au milieu d'un environnement plus hostile que jamais.

Par Alexandre Doskov

Oui, mais non. Tu touches le ballon sur la frappe de Baldé, mais tu prends le but quand même. Tu arrêtes le péno de Falcao, mais il marque quand même. Tu sors deux ou trois parades hallucinantes, mais tu en prends quand même un troisième à la dernière minute.Un début de match de feu, puis une faute idiote qui change le cours de la rencontre. Tout comme Baldé, sauf que l'ancien de la Lazio a remporté le concours de la bêtise haut la main en se faisant exclure alors que Ferland s'est rattrapé en terminant bien son match.Tente beaucoup de choses qu'il ne sait pas faire, du genre balancer des louches dans sa propre surface. Ou défendre. Dommage, quand on est payé pour ça à la fin du mois.Presque correct jusqu'à ce contrôle de la poitrine incompréhensible qui coûte le dernier but à Lyon . S'il avait le torse de Dwayne Johnson, on aurait pu trouver une explication à tant de puissance pectorale, mais là... À tester sous une barre de développé-couché.A fait autant de bons que de mauvais choix. Des bonnes courses par-ci, des passes en mousse par-là... Le fameux dilemme entre la tête à moitié vide et la tête à moitié pleine.On sent qu'il a du ballon, c'est même une évidence, sauf qu'il n'a servi à rien ce soir. Du coup, on se demande s'il a le cuir assez épais pour ce genre de match. Houssem à voir.Trop discret dans un match comme celui-ci, surtout en deuxième mi-temps quand Lyon avait besoin de leadership. «» , disait Chirac. Pas sûr que Fekir soit à jour de sa cotisation au RPR.On a retiré Alphonse Areola de son champ de vision, alors il est devenu complètement bon à rien. Et un cancre qui n'a pas son souffre-douleur sous la main pour se rendre intéressant, c'est juste un mauvais élève qui fatigue tout le monde. Remplacé par, qui lui a emprunté son imprécision.Un beau but qui conclut une belle action, et globalement un bon match de bon attaquant. Remplacé par, il a pu regarder le naufrage des siens avec du pop-corn sous son plaid depuis le banc de touche.En un coup de pied, il a couché Subašić dans sa cage et lui a pété la jambe. MMAriano.