Les notes de Lyon

Grâce à un Ndombele incroyable, et à deux bijoux de Fekir et Depay, l'OL s'impose en costaud face à un PSG bousculé. Fort.

890

Ndombele (8,5) : Un jeune gars qui a confiance en lui et en ses capacités, prêt à prendre son envol et ses responsabilités. Jamais un mec n'a aussi mal porté son prénom.

Une puce qui saute de partout, c'est amusant. Presque attachant. Mais quand la puce fait plus de 80 kg, c'est surtout dangereux.C'est bien simple, on n'a pas vu Neymar . Bravo à lui.Solide sur ses appuis, prêt à bondir pour boxer ses adversaires. Marcelo Cerdan.Sans l'exploit de son gardien, il aurait inscrit un fantastique but contre son camp. Un match ultra solide et une belle bourde. Fidèle à lui-même.Si verlan est le verlan de l'envers, Ferland est le verlan de l'Enfer. Et l'Enfer, Ferland le fait vivre à tous ceux qui s'aventurent dans son couloir.Observateur des léchouilles de Rabiot, Lo Celso et Verratti, mais aussi des grosses pénétrations de Ndombele, Lucas est un vrai vicieux. Partousart.Rien de plus que de la viande hachée par l'intensité et mise en boîte par la défense parisienne. Cornet Beef.Un coup franc direct contre Monaco , un coup franc direct contre Marseille , un coup franc direct contre Paris. Et une certaine faculté à forcer les gardien à faire n'importe quoi. Une manière claire et nette d'affirmer son statut de leader.Un nom de famille qui ressemble à un gazouillis de bébé, mais un niveau de jeu à faire pâlir n'importe quel vieux briscard. Dani Alves s'en est rendu compte. Encore un film français sur le choc des générations avec le Brésilien dans le rôle du vieux réac et le Lyonnais dans celui de l'ado insolent. Remplacé parà la 69minute, qui est venu inscrire un but exceptionnel au bout du temps additionnel. Kinder Surprise.Un regard vide, prêt à fournir un maximum d'effort, entêté à presser et tirer quoi qu'il arrive. Une vraie mule. Remplacé parà la 78minute, mal à l'aise seul en pointe.