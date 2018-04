Les notes de Liverpool

Un duo Firmino-Salah stratosphérique, mais une défense qui s'est laissée griser par les exploits des mecs de devant. Du Liverpool dans le texte : aussi mirifique que stressant. Mais n'est-ce pas pour ça que ce club est si excitant ?

Salah (10) : Comme beaucoup de ses ancêtres au moment de bâtir les pyramides, Mo a l'obsession des angles droits pour construire ses chefs-d'œuvre. C'est pour ça que la lucarne lui va si bien. Même si on a pu admirer les ondulations du Nil sur son second but de la partie et 43e de sa saison. Surtout qu'il sait arroser ses généraux pour asseoir un peu plus son pouvoir. Le Prince d'Égypte. Remplacé par Danny Ings (74e), rougeot comme un Anglais dans le désert.

Par Mathieu Rollinger

Il a passé le premier quart d'heure à capter tous les ballons aériens, prenant de plus en plus d'altitude. Mais Loris a failli se brûler les ailes sur la frappe de Kolarov qui a fini miraculeusement sur la barre. Le mythe d'Ikarius.Par son algorithme très sophistiqué, il a réussi à rendre tendance une association de deux prénoms que personne n'aurait eu l'idée d'accoler. Google Trent.En voilà un homme déroutant et dérouté. Capable du meilleur, comme lorsqu'il fait trembler la barre d'Alisson, comme du pire, lorsqu'il passe à travers sur le but de Džeko. Avec l'entrée de Max Gonalons, son ancien coéquipier à Lyon , il ne savait plus où donner de la tête. Dejan Louveren.Les Romains ont essayé de franchir la montagne néerlandaise. Mais ils sont tombés sur ce type avec sa doudoune rouge posté sur le col. Sauf que la blague a fini par être un peu scabreuse et l'avance desa fondu comme neige au soleil. #StopRomainsAlpesSi à Liverpool , on a l'habitude de ne jamais marcher seul, Robertson permet à ses coéquipiers de ne jamais courir seuls. Il a passé son temps à bousculer les Ritals.Captain Hendo n'a pas donné sa part aux chiens, même si ce punk de Nainggolan a essayé de s'accrocher à sa manche. Wes Henderson.Le poumon de cette équipe a frôlé l'embolie, sa main dans la surface offrant une bouffée d'oxygène aux Romains.Jürgen avait bien fait chauffer le moteur avant la rencontre, le niveau d'huile était parfait. Mais Alex a eu à peine le temps d'envoyer un missile et de découper Kolarov, que la machine s'est grippée et a dû se faire sortir par la dépanneuse au bout d'un quart d'heure. Oxydé-Chamberlain. Remplacé par, qui a réussi à s'exprimer avec beaucoup moins de lettres. Mot compte triple.On le pensait changé, vu sa manière de croquer. Mais il a quand même réussi à faire danser la Roma. Stromané.Peut-être le moins artiste des attaquants brésiliens ? Mais qui s'en fout de la samba quand le garçon envoie une telle prestation, soldée par deux passes décisives et deux buts. Il rate le 10, juste parce qu'il évolue à côté du futur Ballon d'or. Remplacé par, parce que Klopp a flippé.