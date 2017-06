Les notes de la Suède

Sans être impressionnante devant, mais solide derrière, la Suède finit par remporter une précieuse victoire dans la course au Mondial russe. Lindelöf et Durmaz sont les gros poissons scandinaves.

Durmaz (7,5) : Sous la tutelle de Dupraz, le Toulousain s’est trouvé dans le même couloir que Mendy, histoire de se venger des bouillons pris en Ligue 1. D’abord sur ses gardes, il s’est ensuite réinventé pour trouver la bonne équation. Jimmy Neutron. Remplacé par Claesson (77e), classe.

Par Antoine Donnarieix

: Impuissant sur la reprise de Giroud où il se fait fumer, ses queues de poisson se sont avérées utiles devant Griezmann, et sa chair orangée prend beaucoup de place dans l’aquarium suédois. Un saumon sauvage de qualité.: Un garçon lucide sur ses capacités, qui fait le travail demandé sans user d’une grande créativité, mais toujours avec l’assurance du résultat. Propre.: Un homme qui voit son coéquipier célébrer un titre national en scooter dans le vestiaire devient immunisé contre toute surprise sur un terrain de football. Selon toute vraisemblance, Manchester United détiendra bientôt le futur pilier de sa défense.: Dans les vapes sur le bijou de Giroud, le capitaine s’est chargé d’agresser le buteur de l’équipe de France . La mamie qui te donne des sous pour Noël, mais qui va te fatiguer toute la journée à répéter tes phrases plus fort.: Le fils d’Augustin s’est bien montré sur son côté gauche, un peu grâce au laxisme défensif de Sidibé, mais surtout parce qu’avoir un nom d’empereur, ça donne des envies de conquête.: Au vu de son expérience et de sa capacité à maintenir le mythe Hambourg en Bundesliga, on s’attendait à voir le joueur faire parler sa bouteille ce soir. Et que dalle. Remplacé par, sans dreadlocks.: Quand on possède le même nom de famille qu’une actrice américaine, il faut savoir être le facteur X de son équipe pour concrétiser le. Du coup, on reste un peu sur notre faim.: Certes, ses coups de pied arrêtés sont assez redoutables, mais il en faudra bien plus à Emil pour passer devant le grand frère Peter en matière de popularité : 2 coupes Stanley, 2 titres mondiaux et 2 titres olympiques. Bonne chance.: Quand on possède un prénom à rappeler le sponsor des grandes années du RC Lens , il y a de quoi manier le sang et l’or à la perfection. L’esprit criminel sur TF1, c’était lui ce soir.: Meilleur buteur du championnat grec, donc ? Eh ben ça nous fait une belle jambe. Remplacé par, qui voulait passer le bonsoir à Kurzawa.