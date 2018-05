Les notes de la Roma

Même sans y croire, les Romains ne sont pas passés loin de l'exploit face à Liverpool. Du coup, l'aventure s'arrête là, et c'est peut-être mieux comme ça.

El Shaarawy (7) : Ce soir devait être le show d'une star d'origine égyptienne qui devait enflammer l'Olimpico. Si ce n'était pas à lui qu'on a pensé en premier, pour un remplaçant de dernière minute, il a plutôt assuré. Remplacé par Antonucci, venu se faire dépuceler.

Par Andrea Chazy

Sur un nuage depuis quelques mois, l'international brésilien a décidé de se passer de ses mains pour ne jouer qu'avec ses pieds. Goal volant.Citoyen du monde, Alessandro est tombé sous le charme de Sadio Mané. À tel point qu'il était à deux doigts d'aller faire un câlin à la grand-mère du Sénégalais dans les tribunes Il a rangé Salah dans sa poche, et a fait des petits sauts avec pendant quatre-vingt-dix minutes. Un kangourou.Tiraillé entre l'envie de bien faire et la peur du trio des, Fazio a préféré laisser son copain Manolas faire le sale boulot pour regarder ça de loin. Eunuque.Vous avez déjà vu un Serbe tatoué avec du sang dans les yeux et un air menaçant dans la vraie vie ? Nous non plus.Encore dérangé en pleine semaine par un match sans intérêt pour un champion du monde comme lui, De Rossi aurait préféré se concentrer sur le match le plus important de la semaine, celui de dimanche face à Cagliari . Remplacé par, aussi utile qu'un couteau à bout rond.Malgré son double coup de katana digne des plus grands en fin de match, le Ninja a donné l'impression d'être encore un jeune apprenti de la Shuriken School. Mais bon, vu qu'à la fin c'est la Klopp qui triomphe, c'est aussi un peu sa victoire.Petit Pellegri deviendra grand. Mais ce n'est pas encore pour ce soir, car tout vient à point à qui sait attendre, tout simplement car l'habit ne fait pas le moine. Remplacé par Cengiz Ünder (5,5), véritable tête de Turc.Ce soir à l'Olimpico, Patrick est venu faire danser Liverpool le temps de quelques instants à la 49minute, claquant comme tout bon crooner son tube préféré : «Mauvais chasseur lors du premier safari, il s'est rattrapé lors de la deuxième sortie en repartant avec une petite antilope sur l'épaule. Avec, quand même, une petite déception de n'avoir pas pu faire la photo le genou sur le lion pourtant prévue dans le programme.