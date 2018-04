Les notes de la Roma

À cause d'une prestation globale pleine de trous d'air livrée à Anfield, la Roma a sombré. Mais grâce à un Džeko sorti de nulle part, elle peut encore y croire.

Džeko (6) : Pendant 80 minutes, il a vécu l'Enfer avant de pouvoir finalement retrouver son Paradis. Et s'installer dans le jardin d'Edin.

Par Kevin Charnay

Il n'a rien à se reprocher, mais il repart quand même avec cinq buts dans la tronche. L'erreur judiciaire dans toute sa splendeur.Encore une fois, le Roi Lion a dû se farcir Timon et Pumba, aka Manolas et Jésus, pour défendre les siens. Pas facile tous les jours.Heureusement qu'en ce moment, quelque part en France , il y a un Kostas qui représente fièrement son prénom.Faire revivre un chemin de croix aussi terrible à un Jésus, on appelle ça de la persécution. Remplacé parà la 67minute, qui a inscrit un véritable petit bijou sur penalty. De l'art à ce stade.À force de jouer à tous les postes dans cette Roma, il a pris l'habitude de se trimbaler un peu partout sur le terrain pendant un match. Ce soir, il y avait plus de mauvais que de bons côtés.En l'absence de Totti, c'est à lui d'endosser le rôle du vieux briscard qui n'a connu que la Roma. Mais il vire au papy gâteux bien plus vite que son aîné. Tatie Daniele. Remplacé à la 67par, comme un aveu d'abandon.Si l'on utilise bien ce bon vieux Google Traduction, on pourrait en déduire que Strootman signifie «» dans la langue de Shakespeare. Ce soir, les Anglais de Liverpool peuvent le confirmer, tant il ne fait de mal à personne.De l'engagement, des grandes enjambées pas si rapides, des longs tacles, et des grandes frappes de mule. C'est important des joueurs dont on sait à quoi s'attendre. Les bonnes vieilles habitudes sont toujours rassurantes.Complètement écrasé par le jeu, il semblait manquer d'oxygène, à deux doigts de la crise de claustrophobie.. Remplacé parà la mi-temps, qui est venu faire son bon gros bout de match, sans se plaindre. Un Schick type, réellement.Dans l'entrejeu, on aurait dit un petit mec tout nerveux qui se bat, se débat de toutes ses forces pour lutter contre un rouleau-compresseur. Sans jamais lâcher.