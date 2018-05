Les notes de Liverpool

Un grand Mané et une défense patraque : pas de doute, Liverpool reste Liverpool. Pas grave, ça suffit pour toucher une première finale de C1 depuis 2007.

Mané (7) : Du feu dans les pattes, des courses parfaites, une ouverture du score clinique. « Mané trees is the perfect place for shade and that's just how I feel (now, now). » Remplacé par Klavan (83e), juste pour un tour du proprio.

Mercredi soir, le fiston d'Odin a préféré se rendre à Rome plutôt qu'à Jötunheim. Face à lui, pas de Natalie Portman, mais des gros gloutons. Résultat ? Le bonhomme s'est roulé avec autorité dans les airs et s'est dépatouillé comme il a pu derrière une défense bancale, même s'il aurait dû aussi prendre la porte. Heureusement, il y a Karius.Un verre à moitié plein. Soit du cœur, pas mal de couilles et des reins prélevés tout au long de la soirée par un Pharaon. Arnold sans Gerald Johanssen, mais avec des mains baladeuses.À Madrid, Tolisso a fait rouler la tête du Bayern sur la piste. Jaloux, Dejan a décidé de jouer au billard avec la tête de Milner. Sacré bonhomme.Arrivé en décembre, le Hollandais n'aura eu besoin que de quelques semaines pour prendre le gouvernail de la défense des. La plus belle réussite de son pays depuis Jacob Van Heemskerk.Andy Murray n'a plus de hanche ? Pas grave, l'Écosse tient déjà un nouveau prince.Des coups de pelle, des râteaux et une dose d'expérience qui suffit quand le voilier se déchire. Pour tirer des grandes oreilles, faudra quand même autre chose.Stimulateur cardiaque de son équipe, on se souviendra surtout de lui pour s'être fait allumer par un copain. Détournement de Milner.Un but de fouine pour ce pote que tu ne voulais pas inviter à la soirée parce que tu en as un peu honte, mais qui, finalement, est plutôt bonne ambiance. Georginio dans la jungle et avec le sourire.Sifflé par son ancienne famille d'accueil, un peu à côté de ses pompes, et ce, alors que certains veulent faire construire une mosquée pour lui. Salah sans vinaigrette.Il paraît qu'un jour, l'OM l'a fait s'entraîner pendant un mois avec sa réserve. Du nez, assurément, car le vrai héros de cette bande, c'est lui. Remplacé par, venu prendre son tour de baffes.