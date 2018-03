Les notes de la Juventus

Fantomatiques en première période, Gonzalo Higuaín et Paulo Dybala se sont réveillés au meilleur des moments pour venir assassiner Tottenham et offrir la qualification à la Juventus (1-2). Sinon, Giorgio Chiellini est toujours aussi fort.





Chiellini (8) : Un coup de tête défensif par-ci, un tacle rageur par-là, avec toujours un petit taquet entre les deux. Et dire que certains pensaient que c'était Bonucci le meilleur des trois à la Juventus. Giorgio, le roi de Wembley. -1 pour ne pas avoir terminé la rencontre avec un bandeau sur la tête.

» Même s'il est loin d’avoir 18 ans, il reste un jeune premier.Le latéral moderne ? Trop peu pour Barzagli qui dépasse la ligne médiane seulement pour imprimer ses crampons sur les jambes de Son, son cauchemar du soir. Plus à l’aise une fois repassé dans l’axe où il peut se reposer aveuglément sur les larges épaules de son pote Giorgio. Andrea Bocelli.» Nabilla Benatia. Remplacé par, venu mettre des taquets à Son et délivrer un amour de centre sur le but de Higuaín.Des contrôles succulents, des dribbles chaloupés, des accélérations «» . Problème, Alex le Grand devient Alex le Petit au moment de défendre, comme sur l’ouverture du score de Son.Un travailleur de l'ombre. Toujours bien placé, jamais dépassé et lucide au moment de déposer son coup de tête sur Higuaín. C'est donc cela la fameuse «» . Il faudrait en toucher deux mots à Draxler.Face à Tottenham , Blaisou a fait du Blaisou : une activité folle, des ballons récupérés à la pelle et des courses dans le vide. Avant de baisser de rythme en deuxième période. Matuidi Carbo. Remplacé par, venu aider Alex Sandro à bloquer son côté gauche.Un vrai métronome. Lorsqu'il est déréglé, la Juventus sonne faux. Une fois accordé, la symphonie desretentit : «» Synonyme : Douglas Costa Premier ballon : une passe manquée en profondeur pour Matuidi. Deuxième ballon : un but de renard des surfaces. Troisième ballon : une merveille de passe pour Dybala qui s’en va offrir la qualification à la Juventus Remplacé par, venu donner son corps à la Juve.À l’image de son compère d’attaque, Paulo Dybala a vécu la première période avec la cape d’invisibilité d’Harry Potter, avant de retrouver sa magie pour envoyer un Stupéfix à Vertonghen et terminer Lloris d’un Avada Kedavra destructeur.